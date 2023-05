Transactions bloquées et rumeurs d’arrestations : que se passe-t-il sur le bridge Multichain ?

Depuis mercredi, le bridge de cryptomonnaies Multichain fait l’objet d’interrogations et de rumeurs. À l’heure de l’écriture de ces lignes, son token MULTI s’échangeait à 5,05 dollars l’unité, soit une perte de 22,5 % en 24 heures.

Parmi les éléments concrets de cette affaire, il y a des transactions bloquées. En effet, plusieurs utilisateurs ont manifesté leur inquiétude sur le serveur Discord du projet, quant à des transactions qui n’arrivaient pas sur leur blockchain de destination.

Hier soir, Multichain a confirmé que « certaines routes interchaînes étaient indisponibles en raison d’un cas de force majeur ». Sans pouvoir donner de délais sur un éventuel retour à la normale, les équipes du protocole ont annoncé qu’un plan de compensation serait annoncé plus tard en vue d’indemnisations :

While most of the cross-chain routes of Multichain protocol are functioning well, some of the cross-chain routes are unavailable due to force majeure, and the time for service to resume is unknown. After service is restored, pending transactions will be credited automatically.…

En outre, une contagion a commencé à se faire ressentir sur l’écosystème Fantom. Et pour cause, le FTM accuse 6,7 % de baisse, et voit sa valeur totale verrouillée (TVL) en baisse de près de 13 % sur ses différents protocoles de finance décentralisée (DeFi) selon les données de DefiLlama.

Les inquiétudes viendraient notamment du fait que le réseau dépendrait fortement de Multichain, et que l’effondrement de ce dernier pourrait causer des dégâts à Fantom. Si l’on se réfère aux statistiques du bridge, nous pouvons voir que la principale pool d’USDC s’élève à près de 82 millions de dollars, et plus de 62 millions pour celle du fUSDT.

Néanmoins, Fantom a tenté de rassurer sa communauté en indiquant que le bridge fonctionnait normalement les concernant :

Update: The @MultichainOrg bridge with Fantom is operating as normal.

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez notre guide sur les bonnes pratiques pour limiter le risque de hack

🎧 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

En marge de ces transactions bloquées, qui elles, sont avérées, des rumeurs sont apparues selon lesquelles des membres de l’équipe de Multichain auraient été arrêtés en Chine :

It's rumored that the multichain team has been arrested by the Chinese police, with 1.5 billion dollars of contract funds under control, and some team members transferred 494200 multi tokens from the team address to gate today. Please be aware of the risks. $multi #MultiChain pic.twitter.com/KpB9ehl5ls

Dans l’attente de plus d’informations, il conviendra toutefois de considérer ces rumeurs avec une extrême prudence. Néanmoins, le fondateur de Primitive Ventures, faisant partie des investisseurs de Multichain, a tweeté peu de temps après quant aux répressions des autorités chinoises vis-à-vis des projets crypto :

It’s sad but true that in mainland China, there is on going action against ANY local operating crypto projects including infra, dapps, DeFi beyond just Cex, wallet or mining

Any local gov can go after any crypto project they deem “rich” or have sizable fund under custody…

— Dovey "Rug the fiat" Wan (@DoveyWan) May 24, 2023