Le fournisseur de nœuds pour blockchains Proof-of-Stake (PoS) Ankr a été victime d’un piratage ce vendredi 1er juillet. Les passerelles RPC (« Remote Procedure Call ») fournies par la société pour accéder aux réseaux Polygon et Fantom ont été détournées dans le but de soutirer les fonds de ses clients. Faisons le point sur ce hack.

Les utilisateurs d'Ankr encouragés à dévoiler leurs « seed phrases »

Ce vendredi 1er juillet, le fournisseur de nœuds pour blockchains Proof-of-Stake (PoS) Ankr a été la cible d’un piratage. Le(s) pirate(s) ont réussi à compromettre les RPC pour les réseaux Polygon (MATIC) et Fantom (FTM).

En pratique, les utilisateurs ayant tenté d’accéder aux aux blockchains Polygon (MATIC) et Fantom (FTM) via les passerelles RPC fournies par Ankr sont tombés sur un message d’erreur les encourageant à dévoiler leur « seed phrase » (également appelée phrase secrète ou phrase de récupération). Une fois en possession de cette version simplifiée des clés privées des victimes tombées dans le panneau, le(s) pirate(s) pouvaient accéder à leurs portefeuilles afin de subtiliser leurs fonds.

Attention please, attack on @0xPolygon is ongoing right now! Users see an RPC error asking users to urgently reset their seed on polygonapp net (looks like this is wether DNS hijack or a form of a supply chain attack). Just a scam popup to bring you to a page to put your seed. pic.twitter.com/fZxtlkKeDN — CIA Officer (@officer_cia) July 1, 2022

Un détournement de nom de domaine à l'origine du piratage

Selon Chandler Song (cofondateur d’Ankr) et Mudit Gupta (responsable de la sécurité informatique de Polygon), la source de ce piratage proviendrait de Gandi, le fournisseur de noms de domaine (DNS) d’Ankr, qui aurait transféré le contrôle du compte d'Ankr au hacker. On ne sait pas encore comment il s’y est pris, mais il aurait pu bénéficier de l’aide d’un complice chez Gandi.

Gandi (customer agent compromise?) transferred control of Ankr's account to the attacker and that was the root cause of the DNS Hijack. Ankr acted swiftly and has regained access to the account.https://t.co/UgLPD63rYK — Mudit Gupta (@Mudit__Gupta) July 1, 2022

C’est donc par un détournement de nom de domaine que le pirate aurait réussi à rediriger les utilisateurs vers une adresse frauduleuse ayant affecté les RPC d’Ankr pour les blockchains Polygon (MATIC) et Fantom (FTM), afin que les utilisateurs de la plateforme tombent sur ce fameux message d’erreur leur demandant leurs seed phrases.

Utilisez d'autres RPC pour accéder à Polygon (MATIC) et Fantom (FTM)

Pour faire simple, les RPC permettent aux utilisateurs de connecter leurs portefeuilles à une blockchain. Par exemple, quand vous connectez une nouvelle blockchain dans un portefeuille comme Metamask, vous le faites via un RPC. Pour mieux comprendre, nous vous invitons à lire notre tutoriel pour relier la blockchain Avalanche (AVAX) à Metamask.

Comme le souligne Wil, expert blockchain et spécialiste de l’analyse fondamentale pour notre groupe privé le Grille-Pain :

« Il existe une multitude de RPC pour se connecter à chaque blockchain. Seuls les RPC fournis par Ankr pour accéder aux blockchains Polygon et Fantom ont été compromis.”

En attendant que cette affaire soit éclaircie, Ankr a transmis à ses utilisateurs de nouveaux RPC pour accéder à Polygon (MATIC) et Fantom (FTM) via un tweet posté cet après-midi.

We are investigating some reported issues on our community @0xPolygon and @FantomFDN RPCs. ‼️For the time being, please use https://t.co/LcnNn1OIWH and https://t.co/LrPIztRL1y — Ankr (@ankr) July 1, 2022

En début de soirée, la société a de nouveau tweeté pour signifier que les RPC des réseaux Polygon (MATIC) et Fantom (FTM) avaient été entièrement restaurés, ajoutant que tous leurs services fonctionnaient correctement. Ankr en a profité pour confirmer qu'elle avait bien été victime d'une attaque de domain name service (DNS).

This happened because a third-party we use for DNS gained access to a way to modify some settings on our accounts.

DNS is unfortunately not decentralized. Moreover ‼️The RPCs from https://t.co/Q8fL5Y3bS2 has never been affected. — Ankr (@ankr) July 1, 2022

Si vous préférez, il est également possible de se connecter en toute sécurité à ces deux blockchains à l’aide des RPC fournis par d’autres sociétés, comme Chainlist par exemple.

La société Polygon a également tenu à souligner que ce piratage n’affectait en rien la blockchain Proof-of-Stake, la solution de seconde couche utilisée par le grand public.

The Polygon PoS chain is running smoothly. Here are some updates. [1/2] — Polygon - MATIC 💚 (@0xPolygon) July 1, 2022

Cette attaque de DNS n’est pas sans rappeler celle qui avait touché Convex et d’autres protocoles DeFI il y a quelques jours. En tout cas, elle constitue une bonne piqûre de rappel pour tous les utilisateurs de cryptomonnaies. À l’avenir, ne partagez jamais votre seed phrase sur Internet, surtout si on vous la demande.

