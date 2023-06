Intelligence artificielle : un contrat à 500 millions de dollars suspendu par FTX ?

Depuis plusieurs mois, les équipes de FTX tentent de récupérer un maximum de fonds afin de rembourser leurs utilisateurs. L'une des pistes explorée par la société est la vente de ses parts dans la start-up dénommée Anthropic.

Spécialisée sur les sujets relatifs à l'intelligence artificielle (IA), elle a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenIA, l'entreprise connue à l'international pour avoir déployé le célèbre agent conversationnel ChatGPT.

Selon un document interne publié avant sa faillite, FTX aurait investi 500 millions de dollars dans la jeune start-up, faisant de ce placement l'un des plus importants réalisé par la société, juste derrière celui de 1,5 milliard de dollars à destination de Genesis Digital.

Bien que des discussions soient en cours depuis plusieurs mois entre l'entreprise dirigée par John J. Ray III et des investisseurs du marché secondaire, Perella Weinberg Partners, la banque statuant en tant que conseiller pour FTX, a annoncé la suspension temporaire du dossier.

Pourtant, Anthropic connait un très fort engouement de la part des investisseurs : avec sa récente levée de fonds s'élevant à 450 millions de dollars effectuée le mois dernier, la start-up serait estimée à 4,6 milliards de dollars.

Pour l'instant, FTX et Anthropix n'ont pas commenté la raison derrière la suspension soudaine de ce dossier. Si cette vente à 500 millions de dollars finit par se concrétiser, l'exchange déchu se rapprocherait de son objectif final : rembourser les 8,7 milliards de dollars de ses clients lésés.

À cause de la faillite de FTX en novembre 2022, des millions de personnes ont perdu leurs investissements en cryptomonnaies. Toutefois, tout ne semble pas perdu. Dans le second rapport d'investigation récemment publié par l'entreprise, nous apprenons que sur les 8,7 milliards de dollars manquants, 7 milliards de dollars ont déjà été récupérés :

« À ce jour, les débiteurs ont récupéré environ 7 milliards de dollars d'actifs liquides et ils prévoient des recouvrements supplémentaires. Les débiteurs continueront de fournir des mises à jour sur leurs efforts de recouvrement et leurs enquêtes en cours au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux. »

De son côté, John J. Ray III maintient son engagement dans la poursuite des enquêtes décrivant les malversations de FTX. Leurs découvertes pourraient contribuer aux différents procès autour des dirigeants de la société, à commencer par celui de Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'entreprise.

« Nous continuerons à rendre compte de notre analyse et de nos conclusions au fur et à mesure de l'avancement de nos travaux, et restons déterminés à récupérer autant de valeur que possible pour les créanciers. »