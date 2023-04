Un fonds d'investissement se montre prêt à investir 250 millions de dollars pour relancer FTX

Tribe Capital, une société de capital-risque américaine, étudierait actuellement de près la possibilité d'injecter du capital dans FTX afin de relancer l'exchange.

L'information, rapportée par Bloomberg, a été transmise en premier lieu par des personnes « proches du dossier » ayant souhaité conserver leur anonymat étant donné la nature confidentielle de la chose.

Selon Bloomberg, le cofondateur de Tribe Capital, Arjun Sethi, aurait rencontré le comité des créanciers non garantis de FTX au cours du mois de janvier dernier. À travers cette rencontre, il aurait fait une première proposition au comité, qui incluait notamment 9 millions de comptes clients à travers les diverses branches de FTX opérant à l'international.

Le cours du FTT, le token de la plateforme FTX, a une nouvelle fois réagi à cette annonce positive, bien qu'il soit rapidement redescendu :

Évolution du cours du token FTT

Tribe Capital, qui détient 1,6 milliard de dollars d'actif sous gestion à travers son activité, avait précédemment investi dans FTX ainsi que FTX.US, la branche américaine de l'exchange.

Si l'idée venait à aboutir, Tribe Capital mènerait une campagne de financement à hauteur de 250 millions de dollars, dont 100 millions de dollars proviendraient de son propre portefeuille et de fonds de ses partenaires.

Selon nos confrères de The Information, Tribe Capital avait précédemment investi 2,6 % de son capital au sein de FTX. Par ailleurs, le fonds avait également investi dans des entreprises crypto de premier plan, à l'instar de Kraken et Polygon Labs.

Alors que le bruit d'un potentiel redémarrage de FTX court depuis le mois de janvier dernier, le comité des créanciers a toutefois précisé qu'actuellement, aucun calendrier n'avait été établi à cet effet.

Via Twitter, le comité a également fait savoir que les parties potentiellement intéressées devaient le contacter :

Until a formal process is launched, parties interested in purchasing or sponsoring a reboot of the FTX exchanges should contact the Debtors and the Committee.

