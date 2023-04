Bitget s'associe à Core DAO pour accélérer son développement avec un fonds à 200 millions de dollars

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget s'associe avec Core DAO, l'organisation derrière Satoshi Plus, afin de développer des applications décentralisées (dApps) sur la blockchain Core. Cette collaboration, appuyée par MEXC, permettra de débloquer 200 millions de dollars pour favoriser le développement de jeunes projets sur Core DAO et plus largement de stimuler l'écosystème Web3.

Bitget et Core DAO s'associent pour développer les dApps

La plateforme Bitget a conclu un partenariat avec Core DAO, l'organisation derrière Satoshi Plus, une solution visant à résoudre le trilemme des blockchains en associant la sécurité du Proof of Work de Bitcoin (BTC) avec la scalabilité du Delegated Proof of Stake (DPoS).

Cette collaboration, soutenue par l'exchange MEXC, permettra de libérer 200 millions de dollars pour stimuler le développement d'applications décentralisées (dApps) sur la blockchain de layer 1 Core.

Ces fonds permettront notamment aux jeunes projets de se développer dans les meilleures conditions sur Core DAO et de bénéficier d'un soutien financier dans le cadre de leur évolution, sur des verticales aussi variées que la recherche et le développement, le recrutement, le marketing, les programmes de renforcement de leur communauté ainsi que d'autres initiatives jugées prioritaires.

Soulignons que contrairement à la plupart des fonds Web3 lancés ici et là, le fonds dédié au développement de Core DAO sera réservé aux projets porteurs d'une réelle valeur ajoutée pour la communauté, et ne sera ainsi pas déployé comme un simple fonds d'incitation, comme l'explique Rich Rines, contributeur initial du projet :

« Trop souvent, les programmes de subvention semblent conçus pour faire les gros titres et générer une dynamique à court terme plutôt que d'incuber des projets alignés sur le succès à long terme de l'écosystème. Core DAO a toujours donné la priorité à la création d'une technologie de la plus haute qualité plutôt que d'être le "premier" ou le "plus rapide" à accomplir quelque chose. C'est pourquoi notre fonds pour l'écosystème lancé en partenariat avec Bitget incitera les projets pour leur capacité à la fois à apporter de la valeur et à pérenniser la réussite. »

Bitget continue d'œuvrer pour la démocratisation du Web3 et des cryptomonnaies

Grâce à ce fonds conséquent, Core DAO pourra évoluer dans un cadre propice, et ce peu de temps après le lancement du mainnet de Core Network qui s'est vu accompagné d'un airdrop récompensant plus de 1,5 million d'utilisateurs. Par ailleurs, Core DAO a récemment accueilli le protocole interopérable omnichain LayerZero pour son bridge ainsi que le réseau d'oracles Switchboard.

De son côté, Bitget prévoit de devenir validateur du réseau Core et de prendre en charge le staking de tokens CORE sur sa propre plateforme. Cela permettra à l'exchange d'alimenter l'écosystème de Core DAO en liquidités tout en le promouvant auprès de ses 8 millions d'utilisateurs.

Cette initiative est soutenue par Gracy Chen, la directrice générale de Bitget :

« Cet investissement est une preuve supplémentaire de notre engagement à soutenir l'espace blockchain sous différents angles. Il faut garder à l'esprit que le but de la blockchain est de faire le lien entre le monde réel et l'espace Web3, et c'est exactement ce que nous promouvons avec ce partenariat et notre soutien au fonds de l'écosystème. Avec notre aide, nous sommes convaincus que Core peut atteindre de grands sommets et faire progresser les véritables principes de la décentralisation, qui reposent sur la transparence et l'amélioration de l'expérience cross-chain des membres de la communauté. »

De plus, Bitget prévoit potentiellement de lister les tokens des projets développés sur Core ainsi que l'ouverture d'une zone de trading dédiée, offrant à cette blockchain une place de choix sur une plateforme de premier plan. À ce titre, Bitget mettra également à contribution ses équipes pour participer au bon développement de Core DAO.

L'annonce d'aujourd'hui fait écho au récent lancement d'un fonds à 100 millions de dollars par Bitget, toujours dans une optique de stimuler le développement du Web3 et des cryptomonnaies auprès du plus grand nombre.

