Bitget poursuit son partenariat avec la Juventus en devenant le sponsor officiel de l'équipe féminine

Depuis 2021, la plateforme Bitget est le partenaire officiel de la manche des maillots de l'équipe masculine de la Juventus, un accord qui a été renouvelé pour la saison 2022-23. Pour Bitget, il est donc tout à fait naturel de pousser cette collaboration plus loin en devenant le sponsor officiel de l'équipe féminine de la Juventus.

Par ailleurs, la Juventus Women est devenue en 2021 le premier club italien à réaliser une saison parfaite, en remportant tous ses matches de championnat. La saison suivante, elles sont parvenues à atteindre les quarts de finale de l'UEFA Women's Champions League.

Le partenariat entre Bitget et la Juventus Women fait partie des efforts continus de l'exchange pour inciter les gens à adopter les cryptomonnaies. En promouvant sa marque dans le domaine public et en participant à des événements visant à faire connaître les activités de l'entreprise, Bitget contribue à populariser l'industrie auprès d'une nouvelle génération d'utilisateurs.

De plus, l'accord avec la Juventus Women renforce les efforts de Bitget pour attirer davantage de femmes dans le monde de la crypto. Pour Bitget, l'une des principales raisons de collaborer avec le club de football féminin italien est que 40 % de son personnel est constitué de femmes. À ce sujet, Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a commenté :

« Nous ressentons une profonde affinité avec les femmes de la Juventus, dont les exploits sportifs et l'esprit ont réécrit le livre des records du football. Le fait de parrainer l'équipe féminine de la Juventus permettra de faire connaître les crypto-monnaies à un public féminin plus large et de motiver les femmes à saisir les opportunités que la vie leur offre. Nous sommes convaincus que ce partenariat se transformera en un accord à long terme qui profitera à toutes les parties. »