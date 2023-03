Bitget et TradingView s'associent pour populariser le trading de cryptomonnaies

Bitget continue son expansion et annonce un partenariat avec TradingView. La plateforme de référence pour l'analyse technique permettra à ses millions d'utilisateurs de trader directement les cryptomonnaies depuis son interface en passant par l'exchange Bitget.

TradingView choisit Bitget

La très célèbre plateforme d’analyse des marchés financiers TradingView a annoncé un partenariat avec Bitget. Les outils techniques utilisés par des millions de traders seront désormais disponibles nativement sur l’exchange de cryptomonnaies.

En quelques mots, TradingView est le site de référence pour les traders désirant pratiquer l’analyse technique. On y retrouve les cours des actifs de toutes les catégories possibles (cryptomonnaies, actions, ETF, FoRex, matières premières, etc.) ainsi qu’une large variété d’outils et d’indicateurs, très simples à prendre en main.

Grâce à cette intégration, Bitget affichera une gamme d'outils analytiques avancés, notamment des outils graphiques, mais aussi des données de marché en temps réel et des indicateurs techniques. Ainsi, les utilisateurs pourront déployer leurs propres stratégies grâce à TradingView sans avoir besoin de quitter leur plateforme de trading.

En retour, TradingView offre également la possibilité de faire du trading sur les contrats perpétuels du marché des cryptomonnaies directement sur son site Internet. Cette fonctionnalité sera rendue beaucoup plus facilement accessible aux traders.

Un accord gagnant - gagnant

Avec ce partenariat, Bitget profitera d’une large variété de nouveaux utilisateurs potentiels, comme l’a expliqué Gracy Chen, la PDG de l'exchange enregistrée aux Seychelles :

« Cette intégration permettra à des millions d'utilisateurs d'accéder aux services de Bitget à l'aide de leurs comptes TradingView, facilitant ainsi la transition d'un plus grand nombre de traders vers le monde du Web3. »

Cette actualité intervient quelque temps après que Bitget soit passé au troisième rang des exchanges centralisés avec le plus de volume de transactions. La plateforme a su se construire une place de plus en plus importante dans l’industrie, et se félicite même d’avoir été choisie parmi une large liste de concurrents pour cette nouvelle implémentation :

« Bitget est fier d'avoir été choisi pour cette intégration parmi un petit nombre d'acteurs du secteur. Nous prévoyons que ce partenariat améliorera l'expérience de l'utilisateur et fournira des informations plus approfondies. »

Bitget a vu le jour en 2018 et s'est distingué de la concurrence en mettant l'accent sur le trading. À titre d'exemple, c'est la première plateforme à proposer le copy trading via les portefeuilles spots. Actuellement, plus de 8 millions de personnes à travers une centaine de pays dans le monde utilisent les services de Bitget.

