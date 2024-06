TradingView Avis (2024) : le guide ultime pour utiliser l'outil d'analyse des marchés financiers

TradingView est une plateforme de suivi des marchés qui permet à ses 50 millions d'utilisateurs de consulter les graphiques d'actions, de devises, de cryptomonnaies et de beaucoup d'autres actifs librement et en temps réel. Avec son réseau social intégré, le relai des actualités ainsi que des milliers d’indicateurs et de stratégies disponibles gratuitement, cet outil est une véritable mine d’or pour la prise de décision. Comment bien utiliser TradingView ?

Qu'est-ce que TradingView ?

Créé en 2011, TradingView est un réseau social d'analyse destiné aux traders et aux investisseurs, que ce soit pour les actions, les cryptomonnaies ou encore les matières premières.

En fournissant des données et des graphiques en temps réel sur des milliers de valeurs, cette plateforme permet à ses utilisateurs d'étudier facilement les cours et d’utiliser des stratégies entièrement personnalisables.

TradingView est donc un outil de référence qui peut vous permettre d’analyser les graphiques comme un professionnel si vous apprenez à bien l’utiliser. Il met notamment à la disposition de tous un large panel d’indicateurs permettant de mieux appréhender l’évolution des actifs.

De plus, sa partie réseau social permet de partager des idées avec le reste de la communauté. Un moyen pertinent qui permet de garder un œil ouvert sur les marchés.

Notre avis sur TradingView

Après une utilisation quotidienne depuis plus de 3 ans, nous pouvons affirmer que TradingView se positionne comme un outil incontournable pour les analystes et les traders. Comme nous allons le voir dans la suite de ce guide, la plateforme est une mine d’or pour ceux qui souhaitent surveiller leur investissement ou mettre en place une stratégie gagnante.

TradingView permet de consulter l’état de santé de nombreux marchés en quelques clics, d’obtenir des informations en temps réel et de mieux maîtriser ses points d’entrée et de sortie sur un actif.

Que vous optiez pour le plan Basique ou un abonnement payant, TradingView deviendra certainement votre outil préféré pour suivre vos actifs de prédilection.

Notre avis général sur TradingView est donc relativement très positif. Toutefois, bien que TradingView propose une vaste bibliothèque d’indicateurs et de stratégies, rien ne vous garantit une rentabilité. En effet, aucun indicateur ne permet de gagner de l’argent facilement sur les marchés sans une étude approfondie de la gestion du risque, de la psychologie des marchés et des notions liées au trading.

Vous ne deviendrez pas trader du jour au lendemain en suivant simplement une stratégie sur la plateforme. Si vous êtes intéressé par l’investissement ou le trading, formez-vous et assurez-vous de ne jamais miser plus que ce que vous êtes prêt à perdre.

Les activités liées aux marchés représentent des risques que vous devez comprendre et accepter. Ce guide n’est donc en aucun cas un conseil en investissement, il vous permettra seulement de mieux appréhender cet outil utilisé par des dizaines de millions d’utilisateurs.

Notre avis sur TradingView en 2024 :

4,8/5

Comparatif des offres : la version gratuite de TradingView est-elle suffisante ?

Alors pour quel plan de TradingView faut-il opter ? Comparons les différentes offres proposées aux particuliers par la plateforme.

Comparez les plans de TradingView Basic 0 € Essentiel

12,95 € (si paiement annuel) ou 14,95 € (mensuel) Plus

24,95 € (si paiement annuel) ou 29,95 € (mensuel) Premium

49,95 € ( si paiement annuel) ou 59,95 € (mensuel) Sans publicité ❌ ✅ ✅ ✅ Graphiques par onglet 1 2 4 8 Nombre de configurations de graphiques 1 5 10 ∞ Fonction Replay ✅ ✅ ✅ 4 fois plus de données Données historiques sur les graphiques 7 années 20 années 20 années 20 années Plus de 100 indicateurs ✅ ✅ ✅ ✅ Indicateurs conçus par la communauté ✅ ✅ ✅ ✅ Indicateurs par graphique 2 5 10 25 Langage Pine Script ✅ ✅ ✅ ✅ Alertes de prix 5 20 100 400 Alertes techniques sur les indicateurs, les stratégies ou les dessins 1 20 100 400 Nombre de listes de surveillance 1 ∞ ∞ ∞ Symboles par liste de surveillance 30 1 000 1 000 1 000

Il faut savoir que chaque offre ci-dessus comporte de nombreux avantages, nous avons donc retenu seulement les fonctionnalités les plus utiles selon nous.

💡 Consulter tous les détails sur les plans de TradingView

L’offre basique permet de faire déjà beaucoup de choses sans forcément avoir à payer. Si vous utilisez la plateforme dans un but pédagogique, ce plan devrait donc vous convenir.

Si vous êtes un investisseur confirmé, nous vous recommandons l’offre « Basique », ou l’offre « Essentiel ». En effet, vous n’aurez besoin que de très peu d’indicateurs à la fois sur vos graphiques et devriez disposer d’assez d’alertes pour surveiller le cours. Tout dépend donc du nombre d’actifs que vous souhaitez analyser.

Les plans « Plus » et « Premium » sont surtout destinés aux traders, désirant afficher entre 4 et 8 graphiques par page. Grâce à ces abonnements, vous pouvez confortablement définir des alertes, gérer des listes de surveillance et utiliser plusieurs indicateurs simultanément sur un même graphique.

Si vous êtes intéressé par TradingView et que vous ne possédez pas encore de compte, n’hésitez pas à utiliser notre lien de parrainage pour bénéficier d’un avantage exclusif de 15 $ sur votre abonnement.

Quels sont les avantages et les inconvénients de TradingView ?

Comme vous le découvrirez tout au long de ce guide, TradingView offre de nombreux avantages, mais possède toutefois encore quelques inconvénients. Voici les principaux points que nous avons retenus.

🟢 Avantages 🔴 Inconvénients Accès gratuit pour l’offre basique qui permet déjà d’établir des analyses poussées La partie gratuite comporte des limites qui peuvent pousser à prendre un abonnement si on souhaite exploiter tout le potentiel de l’outil Services disponibles à partir de n’importe quel navigateur web ou smartphone Difficile de cerner quels sont les indicateurs et les stratégies les plus pertinents Propose des milliers de graphiques et couvre l’intégralité des marchés Ne propose pas de mode hors ligne Prise en main accessible aux débutants L’interface de l’application est assez régulièrement mise à jour, ce qui peut vite devenir perturbant Application mobile très aboutie et dotée de widgets intéressants / Permet de suivre et de comparer jusqu’à 8 graphiques sur la même interface / Offre la possibilité de créer ou consulter une quantité incroyable d’indicateurs et de stratégies / Permet un backtesting poussé grâce à un historique des données sur plusieurs années et à sa fonction de trading paper / Facilite le trading en permettant de connecter son broker directement à son compte / Des alertes peuvent être définies pour surveiller l’évolution des actifs / La plateforme est intégrée à la majorité des exchanges de cryptomonnaies /

En résumé, le potentiel de TradingView est énorme avec de nombreux outils utiles pour garder un œil ouvert sur les différents marchés. Les points négatifs ne sont pas réellement dérangeants dans l’utilisation de la plateforme.

Créer un compte sur TradingView

Pour commencer à utiliser TradingView, rendez-vous sur la page d’inscription. En passant par notre lien de parrainage, vous obtiendrez 15 $ à utiliser sur l’achat d’un abonnement si vous souhaitez passer à un plan payant :

Cliquez sur « Inscrivez-vous gratuitement », puis choisissez votre méthode d’authentification. Vous pouvez choisir de relier la plateforme à votre compte Google, vos différents réseaux sociaux, ou bien de vous inscrire avec une adresse mail.

Dans tous les cas, l’inscription prend seulement quelques secondes. Validez ensuite votre compte via le mail de vérification (si vous ne recevez pas ce mail, vérifiez dans vos spams ou demandez à recevoir à nouveau la confirmation).

Il ne vous reste plus qu’à choisir un nom d’utilisateur et c’est terminé ! N'oubliez pas que TradingView est un réseau social et que tout le monde pourra voir votre nom d’utilisateur si vous décidez de publier des idées ou de laisser un commentaire. Réfléchissez donc bien avant de valider votre choix.

Et voilà c’est fait ! Vous êtes désormais connecté et pouvez dès à présent bénéficier de tous les outils du plan Basique (gratuit). Vous avez également la possibilité de tester les plans supérieurs et de revenir en arrière durant les 30 prochains jours.

Rassurez-vous, cette étape n’est pas obligatoire et vous pouvez très bien commencer à utiliser TradingView dans sa version basique, en revenant tout simplement à l’accueil.

Chercher le graphique d’un actif

Maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez commencer par afficher votre premier graphique. Pour cela, allez dans le menu « Produit » > « Screeners » et sélectionnez la classe d’actifs que vous souhaitez analyser.

Pour l’exemple, nous avons cliqué sur « Crypto-monnaies » et avons à présent accès à la liste des actifs les plus plébiscités sur ce marché.

Vous pouvez bien sûr choisir de trier, filtrer et mettre en favoris les coins de votre choix. Pour afficher les informations liées au Bitcoin, cliquez sur « BTC ».

Vous serez alors redirigé sur la page d’informations du Bitcoin de TradingView. Vous trouverez les données les plus importantes liées à la cryptomonnaie, comme son graphique, les actualités du projet, les idées de la communauté, de nombreux indicateurs techniques et leurs signaux, ainsi que les différents prix proposés pour cet actif en fonction des plateformes de trading.

Allons à présent dans le concret, cliquez sur « Voir sur les super graphiques » pour afficher votre premier super graphique.

Vous voilà à présent sur le graphique du BTC face à l’USD. Si vous tradez sur un exchange crypto, sachez que vous pouvez retrouver la paire exacte en cliquant sur la petite loupe en haut à gauche.

Vous pouvez par exemple trouver le BTC face au stablecoin USDT sur la plateforme Binance.

Selon la plateforme, vous aurez à la fois la paire en « spot » (pour de l’achat simple), et la paire en swap ou en futures (pour les traders avec leviers). Choisissez donc bien votre paire avant d’aller plus loin.

Présentation des différents outils de TradingView

Afin de bien savoir utiliser TradingView, il est important de faire le tour de l’interface pour découvrir les nombreux outils d’analyse mis à disposition.

Les curseurs

Les curseurs Cross, Point et Flèche ont le même effet et seul leur visuel change. Ils permettent de sélectionner ou de déplacer un outil sur le graphique.

La Gomme permet de gommer un élément comme une ligne, un texte ou un dessin.

Les outils de lignes de tendances

Les outils de lignes de tendances permettent de trader des droites, des lignes, des canaux (deux droites parallèles), ou des fourches, afin de pouvoir analyser la tendance du prix.

Les outils de Fibonacci et Gann

Les outils de Fibonacci et Gann permettent de définir des niveaux clés à surveiller, des supports/résistances/objectifs qui feraient potentiellement réagir le prix. Les seuils les plus utilisés par les traders et les analystes sont les 0.382, 0.5 et 0.618.

Les motifs

Les motifs et vagues permettent aux traders de tracer visuellement leurs idées de figures sur le graphique, avec des repères sur chaque point important (lettres, mots, chiffres). Un outil très utilisé par les analystes qui utilisent le chartisme ainsi que les vagues d’Elliott et qui souhaitent compter les impulsions et les corrections.

Les outils de prédiction et de mesure

Les outils de prédiction et de mesure permettent notamment aux traders et analystes de mettre en place leur plan grâce aux positions longue / positions short. Ils peuvent ainsi facilement calculer leur ratio ainsi qu’ajuster leur risque en fonction de leur point d’entrée et de leur objectif. D’autres outils permettent par exemple de calculer une durée ou une différence de prix.

Les formes géométriques

Les formes géométriques permettent d’apporter des éléments visuels à votre graphique. Contenir le prix dans un rectangle pour identifier une latéralisation du prix (range), donner un sens à la tendance avec des flèches ou encore dessiner avec le pinceau… Les possibilités sont nombreuses.

Les outils d’annotation

Les outils d’annotation permettent d’écrire du texte, des notes et d’apporter n’importe quel commentaire au graphique. Il est également possible d’intégrer des images et des tweets pour illustrer ou compléter des idées.

Les Icônes

L’outil Icônes permet d’insérer de nombreux emojis, stickers et symboles pour illustrer son analyse.

L’outil Mesure

L’outil de mesure permet de calculer très rapidement la progression d’un actif. Par exemple, prenez le point bas et le point haut d’une tendance pour connaître sa durée et son ampleur. Nous pouvons voir ci-dessus que le Bitcoin a gagné 40,73% en 43 jours.

L’outil grossissement

L’outil de grossissement permet d’identifier une zone pertinente sur le graphique, et de se focaliser sur celle-ci grâce à un zoom.

L’outil aimant

L’outil aimant permet d’être extrêmement précis lorsque vous souhaitez par exemple prendre des mesures sur le graphique ou relier des points entre eux. Il existe plusieurs sensibilités qui permettent de mieux maîtriser vos sélections. Il permet donc de sélectionner le haut ou le bas précis d’une bougie.

Le mode dessin

Le mode dessin permet de pouvoir tracer/dessiner sur son graphique sans avoir à systématiquement cliquer à nouveau sur la même forme si on souhaite par exemple tracer plusieurs traits. Un gain de temps certain pour ceux qui font beaucoup de tracés. L’outil suivant est le Verrouillage des dessins, qui permet de s’assurer qu’on ne puisse pas modifier des tracés par erreur.

Masquer les dessins

L’outil Masquer les dessins permet de cacher des tracés, des indicateurs, ou des positions sur le graphique. Pratique si l’on souhaite par exemple montrer une idée sans forcément montrer ses indicateurs.

Supprimer des composants

L’outil de suppression permet de supprimer plusieurs éléments en même temps. Tous les dessins, tous les indicateurs, ou tout en même temps. Pour supprimer un seul élément, sélectionnez le et cliquez sur la corbeille dans la barre qui apparaît.

Afficher l’arborescence des objets

Dans le menu à droite, il est possible d’afficher l’arborescence des objets afin d’afficher tous vos tracés et de pouvoir les gérer rapidement. Cela peut s’avérer très utile si vous souhaitez passer en revue vos différents traits et outils afin de les cacher ou de les supprimer.

Annuler ou répéter une action

L’outil Annuler ou répéter une action (dans le menu du haut) permet de revenir en arrière (ou en avant) dans votre historique de tracés. Une fonctionnalité qui pourra vous permettre de restaurer votre travail en cas de mauvaise manipulation par exemple.

Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL+Z pour revenir en arrière, et CTRL+Y pour aller en avant.

Optimiser l’affichage de l’interface

Maintenant que nous avons découvert le rôle des différents outils mis à disposition par Tradingview, poursuivons ce tutoriel par l’optimisation de votre interface.

Pour commencer, vous pouvez choisir la langue de votre choix ainsi que le monde clair ou sombre en cliquant sur l'icône de profil en haut à gauche. Pour cet exemple, nous allons choisir de passer au mode sombre.

Pour personnaliser les couleurs des bougies,des traits, ainsi que de beaucoup d’autres paramètres, sachez que vous pouvez cliquer sur le rouage en haut à droite. Ici, nous laisserons les valeurs par défaut.

Sachez qu’en sélectionnant un élément sur le graphique, une barre de personnalisation va s’afficher. Vous pourrez alors définir les couleurs, le style et la taille de l’élément comme sur cet exemple.

De plus, vous pouvez complètement personnaliser l’outil en cliquant sur le rouage.

Par exemple, vous pouvez sur une Droite de Tendance choisir d’ajouter des flèches, des cercles, de prolonger, étiqueter, puis afficher des données comme des intervalles de prix et de dates.

Choisir le type de graphique

À présent, intéressons-nous au menu du haut, qui va nous permettre entre autres de choisir notre type de graphique.

Pour commencer, cliquez sur D. Cette lettre signifie Daily et indique que vous affichez actuellement le graphique sur l’Unité de Temps journalière (traduction Anglais vers Français).

Pour changer d’unité de temps, il suffit de sélectionner une autre période.

Par exemple, si vous décidez d’afficher les valeurs sur l’unité de temps 1 heure, alors chaque bougie (occurrences rouges et vertes) représentera une période d’une heure. Il y a donc par définition 24 bougies de 1h sur une journée. Vous pouvez d’ailleurs signaler des UT comme étant vos favorites en cliquant sur la petite étoile en face, qui deviendra alors jaune.

La même chose est faisable pour les différents outils que nous avons découverts dans le chapitre précédent. Une barre d’outils personnalisée s'affiche alors au-dessus de votre graphique. Ces raccourcis sont destinés à vous faire gagner du temps dans vos analyses.

Pour terminer, vous pouvez bien sûr choisir le style de votre graphique, même si en général il vaut mieux garder les bougies pour bénéficier des informations les plus importantes.

Paramétrer le graphique et le mettre en mode logarithmique

Afin d’avoir le graphique le plus précis possible, il est important de définir votre affichage en vue Logarithmique, pour cela cliquez sur le petit losange en bas à droite (à côté de la barre des heures) et sélectionnez cette valeur.

Vous pouvez également choisir d’afficher ou de cacher le compte à rebours de chaque bougie jusqu’à la fermeture de la barre.

Voilà, votre graphique est personnalisé et prêt à être amélioré avec des indicateurs et des stratégies !

Ajouter des indicateurs techniques sur votre graphique

L’un des grands points forts de Tradingview, c’est qu’il est possible d’utiliser des indicateurs afin d’affiner votre analyse du cours.

Il en existe des milliers, créés par la plateforme mais aussi par des membres de la communauté.

Pour ajouter un indicateur, il suffit de cliquer sur Indicateurs.

Entrez le nom de l’indicateur que vous souhaitez utiliser et cliquez sur celui qui vous intéresse, sachant que selon votre abonnement, vous pourrez en afficher plusieurs à la fois.

Il est également possible, de la même façon, d’utiliser des scripts pour automatiser ou tester des stratégies. Cette fonctionnalité est surtout utile pour les traders expérimentés.

Afficher / Masquer des indicateurs

Une fois que votre indicateur est affiché sur le graphique, vous pouvez modifier ses paramètres en survolant le nom de l’indicateur et en cliquant sur l’icône rouage.

Il est également possible d’afficher ou de masquer chaque indicateur en cliquant sur l’icône oeil.

Les indicateurs les plus utilisés sur TradingView

Comme nous l’évoquions précédemment, la plateforme met à disposition de sa communauté des milliers d’indicateurs. Ces derniers permettent souvent en un seul coup d'œil de voir si l’actif est dans une situation de surachat ou de survente.

Pour vous aider à sélectionner les meilleurs indicateurs à explorer, en voici 10 qui sont les plus utilisés par les analystes et les traders :

Les moyennes mobiles

Cet indicateur trace la moyenne des prix sur une période de temps spécifiée, ce qui permet d’identifier la tendance générale du marché. Plus la moyenne sera sur une durée élevée, plus elle sera pertinente en cas de contact avec le prix.

Les moyennes mobiles exponentielles

Elles sont similaires aux moyennes mobiles, mais elles permettent de prendre en compte la volatilité du marché pour obtenir des signaux beaucoup plus réactifs qu’avec de simples moyennes mobiles.

Le RSI (Relative Strength Index)

Très utilisé pour confirmer des analyses, le RSI mesure la vitesse et la force des mouvements du prix, ce qui permet d’obtenir un indice sur une possible zone de surachat ou de survente.

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Il indique la tendance de l’actif en combinant 2 moyennes mobiles ensemble.

Le nuage Ichimoku

C’est certainement l’un des indicateurs les plus complexes car il comprend 5 courbes différentes, mais il permet d’avoir un aperçu complet de l’évolution de l’actif avec sa tendance et ses principales zones de supports et de résistances à surveiller.

Les bandes de Bollinger

Composé de trois lignes, cet indicateur montre la volatilité et les niveaux de surachat/survente en enveloppant le prix avec une bande supérieure, inférieure et une moyenne mobile. Il est très rare que le prix sorte de ce ruban et lorsque c’est le cas, ce sont des signaux assez pertinents.

Les points pivots

Ils sont utilisés pour déterminer les niveaux de support et de résistance potentiels, basés sur les hauts, les bas et les prix de clôture de la période précédente.

Le stochastic

Cet indicateur compare le prix de clôture d'un actif à une période de temps donnée pour identifier un potentiel surachat ou survente.

Le supertrend

Il combine la volatilité et la tendance du prix pour identifier de forts mouvements haussiers ou baissiers.

Les volumes

Très importants dans la prise de décision, les volumes montrent le total d'actifs échangés sur une période donnée, ce qui peut aider à trouver les niveaux d'intérêt des traders.

Comment bien configurer ses indicateurs ?

Sur TradingView chacun peut régler les paramètres de ses indicateurs préférés, en allant tout simplement sur l'icône de paramètres à côté du nom de l’indicateur.

Vous aurez la possibilité de renseigner divers paramètres importants, bien que ceux par défaut soient généralement les plus pertinents car les plus utilisés.

Pour choisir les couleurs de vos indicateurs, vous pouvez aller dans Style.

Toutes nos astuces sur TradingView pour les traders

Nos recommandations

Si vous êtes débutant dans l’analyse et le trading, veillez à bien vous renseigner sur ce domaine qui s’avère risqué pour ceux qui s’y aventurent.

Il est important de bien comprendre le marché, de vous tenir informé quotidiennement à propos du secteur dans lequel vous investissez.

Chaque trader doit également tester en profondeur toute stratégie qu’il aimerait utiliser, et cela doit passer par du paper trading (s’exercer en simulant d’abord ses trades en les écrivant sur papier ou dans un tableur) et du backtesting en étudiant le comportement du cours dans le passé.

Enfin, assurez-vous de bien comprendre l’importance et la mise en pratique d’un risk management strict pour éviter le maximum de pertes.

Créer un plan de trading

Grâce à la plateforme TradingView, vous pouvez très rapidement analyser un actif et définir un plan de trading.

Prenons un exemple ici sur le Bitcoin. Bien sûr cette méthode ne représente pas une stratégie à suivre à la lettre, mais permet de mieux comprendre les outils de Position long et de Position short.

Imaginons que nous ayons un signal haussier sur le Bitcoin. Ici, le prix repart au-dessus de la Kijun et de la Tenkan h4 (indicateur Ichimoku), et montre un nuage orienté à la hausse. Sur l’unité de temps supérieure (Daily), la configuration est haussière également.

Nous décidons donc d’entrer en position long jusqu’à la prochaine résistance, il faut alors établir un plan de trading.

Ce plan doit contenir 3 niveaux clés pour votre trade :

Le point d’entrée : C’est ce niveau sur lequel vous allez déclencher votre achat sur votre plateforme de trading ;

: C’est ce niveau sur lequel vous allez déclencher votre achat sur votre plateforme de trading ; Le Take Profit : C’est ici que votre trade sera gagnant car le prix atteindra votre objectif ;

: C’est ici que votre trade sera gagnant car le prix atteindra votre objectif ; Le Stop Loss : Si le prix venait finalement à chuter, c’est sur ce niveau que votre signal de hausse sera invalidé.

En général et en fonction de son winrate (% de trade gagnant avec une stratégie), il faut que le ratio soit au moins supérieur à 3 (si 33% de trades gagnants par exemple) pour s’assurer d’être rentable et de gérer son risque de façon optimale.

Positionnez donc votre outil de position long sur votre point d’entrée (vous le trouverez dans la barre d’outils à gauche dans projection), déplacez le haut de la position sur votre zone de Take Profit, puis tirez le bas de l’outil en dessous du support en cours. Voilà, vous avez défini un plan de trading !

Définir des alertes

Pour définir une alerte, il suffit de sélectionner un élément, puis de cliquer sur l'icône d’horloge.

Par exemple, dans notre exemple de trade, nous pouvons définir une alerte à 50% du trade pour pouvoir être prévenu si le trade prend la bonne direction et ainsi être capable d’ajuster son Stop Loss.

Positionnez une ligne horizontale à 50%, cliquez sur l'icône horloge et normalement il suffit juste de cliquer sur Créer.

Si vous souhaitez cependant modifier des paramètres, il est possible de choisir la fréquence de déclenchement (une seule fois ou une fois par minute ou par barre), ainsi que le type de notification.

Dans l’onglet Notifications, vous pouvez en effet sélectionner la notification par email pour être sûr de ne pas manquer ce signal, ou encore ajouter un signal sonore sur le graphique dès que votre alerte sera déclenchée.

La fonction Replay

Si vous souhaitez étudier le comportement de vos actifs favoris par le passé mais en conditions réelles, nous vous conseillons d’utiliser le mode Replay.

En effet, il est possible de revenir à une date de votre choix, et d’étudier l’évolution du prix comme si vous y étiez. Mettez sur pause, revenez à nouveau en arrière, parcourez plus ou moins rapidement l’écoulement du temps grâce à la vitesse du replay, bref c’est un outil puissant qui permet de s’exercer sans limites en analyse ou en trading sur des périodes passées.

Partager vos analyses à la communauté TradingView

TradingView permet de partager vos analyses en quelques clics. Pour cela, cliquez sur Publier (en haut à droite), vous pourrez alors soit partager une idée ou soit partager une opinion. Ces partages seront visibles par tous et ouverts aux commentaires.

Aller plus loin dans l'utilisation de TradingView

Créer des listes de surveillance

Vous souhaitez suivre plusieurs actifs en même temps ? Utilisez les listes de surveillance !

Allez sur l’onglet Liste de surveillance en haut à droite et cliquez sur l'icône +.

Vous pourrez alors ajouter tous vos actifs préférés en cliquant sur le petit + bleu.

Il est même possible de créer des sections, afin de trier les actifs par domaine par exemple. Pour cela, faites un clic droit dans votre liste et cliquez sur Ajouter une section. Glissez tous les actifs correspondants dans cette section et tout sera bien trié !

Suivre des stratégies

Comme pour les indicateurs, vous pouvez également suivre des stratégies. Cliquez sur le menu Indicateurs, puis sélectionnez la stratégie de votre choix en fonction de vos recherches et de son nombre d’utilisateurs.

À noter qu’il existe des centaines de stratégies et qu’aucune ne peut vous garantir une rentabilité. Il vaut mieux donc les tester et en tirer vos propres conclusions au lieu de les suivre aveuglément.

De plus, certaines stratégies sont payantes. Il s’agit d’une façon de générer de l’argent grâce à TradingView.

Partager ses graphiques

Vous souhaitez partager vos graphiques avec vos amis ? Cliquez sur l'icône Appareil photo en haut à droite et sélectionnez l’option de votre choix. Vous pouvez soit enregistrer l’image sur votre ordinateur, ou la copier pour la coller dans un document, soit obtenir un lien web ou encore la publier sur X (Twitter).

Comparer plusieurs actifs en même temps

Il est possible d’ajouter un 2ème actif à votre graphique en cliquant sur l'icône rond +.

Sélectionnez l’actif à analyser et il s'affichera avec par défaut son pourcentage d’évolution par rapport à votre actif principal.

Vous pouvez bien sûr choisir de comparer ces valeurs en pourcentage, mais également en valeur réelle en faisant un clic droit sur l’échelle de prix et en sélectionnant Pourcent ou Logarithmique.

Par exemple, voici une comparaison des cours du Bitcoin (en bleu) et de l’Ethereum (en orange).

Consulter plusieurs graphiques en même temps

Il est possible de scinder votre écran en 2, 3, 4… 8 graphiques pour suivre tous vos actifs sur un seul écran !

Pour cela, cliquez sur le rectangle en haut à droite et sélectionnez la façon dont vous souhaitez scinder votre écran.

C’est une fonctionnalité très utilisée par les traders qui ont besoin de surveiller plusieurs cours en même temps.

Ici se termine notre guide complet sur TradingView et ses fonctionnalités. Si vous avez des questions sur son utilisation ou que vous souhaitez laisser votre avis sur TradingView, n'hésitez pas à le faire en commentaire ci-dessous !

