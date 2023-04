Bitget lance un fonds Web3 à 100 millions de dollars avec un focus sur le marché asiatique

Bitget, la plateforme d'échange de cryptomonnaies spécialisée dans le copy trading, a annoncé le lancement de son nouveau fonds de 100 millions de dollars, le « Bitget Web3 Fund ». Ce fonds a pour objectif de stimuler le développement du Web3, en mettant particulièrement l'accent sur l'Asie, une zone géographique « à la pointe » de la réglementation sur les cryptomonnaies.

Bitget lance le Bitget Web3 Fund

Bitget, la plateforme d'échange de cryptomonnaies aux plus de 8 millions d'utilisateurs et spécialisée dans le copy trading, vient de dévoiler son nouveau fonds à 100 millions de dollars visant à stimuler le développement du Web3, et ce avec un accent mis sur l'Asie.

Selon le communiqué, cette somme constitue un « investissement initial » et le fonds devrait se voir agrémenté au fil du temps. Selon les équipes de l'exchange, le « Bitget Web3 Fund » est totalement auto-financé, conséquence d'une absence de dettes et de flux de trésorerie positifs.

Gracy Chen, la directrice générale de la plateforme que nous avons d'ailleurs récemment interviewée, a développé l'intérêt du fonds dans un communiqué :

« Nous nous efforçons de soutenir l'innovation financière en Asie et pensons que notre plateforme peut servir de lien fiable, pratique et sécurisé entre les mondes du DeFi et du CeFi. Notre équipe d'analystes a déjà défini les critères de sélection des projets et s'y conformera strictement. »

Par ailleurs, Bitget révèle être en pourparlers avec de nombreuses sociétés de capital-risque (VC) afin de conclure des partenariats solides et de bénéficier de leur expertise pour accompagner les projets prometteurs de demain. Certains noms ont été révélés, à l'instar de Dragonfly Capital, Foresight Ventures, SevenX Ventures, DAO Maker ou encore ABCDE Capital.

Le focus sur l'Asie s'explique, selon Bitget, par une réglementation « à la pointe » dans le secteur, notamment à Hong Kong et Singapour. Malgré cela, le fonds ne s'interdit nullement d'accompagner de jeunes start-ups dans d'autres secteurs géographiques, expliquant que « la blockchain est, et sera toujours, sans frontières ».

Bitget multiplie les annonces

Dans la lignée de son programme « Bitget goes beyond derivatives », Bitget continue d'étendre son aura depuis sa création en 2018. S'étant avant tout fait connaitre par la qualité de ses produits de copy trading, notamment avec son produit phare « Bitget One-Click Copy Trade », l'exchange a su multiplier ses services, ce qui a conduit à son adoption dans plus d'une centaine de pays autour du monde.

Destinée aux utilisateurs de tous niveaux, la Zone Innovation de Bitget permet également aux investisseurs d'avoir accès à des tokens soigneusement sélectionnés à travers différentes verticales comme les tokens non fongibles (NFT) ou l'intelligence artificielle (IA), ce qui leur permet également d'avoir accès aux cryptomonnaies du moment en un clic.

À la croisée de la finance décentralisée (DeFi) et des CEX, Bitget intègre également un launchpad, des outils de staking ou encore un portefeuille via son wallet BitKeep, qui deviendra d'ailleurs bientôt Bitget Wallet.

Source : Communiqué

