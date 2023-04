FTX : le premier rapport sur la gestion de l'entreprise est sorti et confirme l'amateurisme de ses dirigeants

FTX, la plateforme d'échange de cryptomonnaies autrefois dirigée par Sam Bankman-Fried, a publié son tout premier rapport d'analyse sur sa gestion passée. Le document de 43 pages met en lumière une gestion calamiteuse et un amateurisme sans pareil de la part de ses anciens gestionnaires.

Le premier rapport de FTX est sorti

La nouvelle direction de FTX, présidée par John Ray III, vient de publier son tout premier rapport d'analyse sur la gestion passée de l'exchange, précédemment entre les mains de Sam Bankman-Fried et ses principaux acolytes, à savoir Gary Wang, Nishad Singh et Caroline Ellison.

Le document de 43 pages vient confirmer la gestion calamiteuse de l'ancienne deuxième plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, et fait état d'un amateurisme sans pareil de la part de ses gestionnaires.

En plongeant à travers ce rapport, nous apprenons notamment que les clés privées et les seed phrases des clients de l'exchange n'étaient pas sécurisées. À titre d'exemple, des clés donnant accès à plus de 100 millions de dollars sous forme d'Ethers (ETH) étaient stockées sur l'un des serveurs de FTX en texte brut, sans la moindre procédure de sécurité y limitant l'accès.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'a toujours affirmé Sam Bankman-Fried, la totalité des cryptomonnaies hébergées par l'exchange l'était sur des hot wallets, là où le bon sens exigerait d'en conserver la majeure partie sur des cold wallets afin de protéger les fonds des utilisateurs. Dans la même veine, contrairement à la majorité des exchanges, FTX n'avait aucun wallet multi-signature pour protéger ses réserves, laissant la totalité de ses portefeuilles dépendants d'une seule clé.

Toujours concernant les fonds des utilisateurs, il s'avère que FTX stockait les clés ouvrant l'accès à plusieurs milliards de dollars sur AWS Secret Manager, un service de cloud fourni par Amazon. Selon le rapport, « n'importe lequel des nombreux employés du groupe FTX ayant accès à AWS Secrets Manager ou au coffre-fort de mots de passe pouvait accéder à certaines des clés et transférer unilatéralement les actifs correspondants ».

Aucun archivage et des documents administratifs hébergés sur Google

Concernant la gestion interne de FTX, nous apprenons également que c'est Sam Bankman-Fried, Gary Wang et Nishad Singh qui étaient en charge de toutes les opérations de l'entreprise alors qu'ils étaient « à peine sortis de l'université ».

La gestion administrative de FTX, qui, rappelons-le, concernait celle de l'une des plus importantes entreprises crypto au monde, était éparpillée à travers différentes applications via « des fatras de documents Google, Slack, des lecteurs partagés et des feuilles de calcul Excel ».

L'entreprise était gérée à travers QuickBooks, un logiciel de comptabilité développé pour les auto-entrepreneurs, les petites ainsi que les moyennes entreprises, c'est-à-dire un logiciel totalement inadéquat à une entreprise comme FTX qui opère à travers le monde et qui héberge des milliards de dollars.

Selon le rapport, plus de 80 000 transactions seraient toujours en suspens dans certains comptes QuickBooks. Enfin, lors de sa déclaration de faillite au mois de novembre dernier, l'entreprise n'était même pas en mesure de fournir la liste complète de ses employés.

De nouvelles révélations qui ne devraient pas favoriser le jugement de Sam Bankman-Fried, dont l'issue sera décidée au mois d'octobre prochain.

Source : Rapport

