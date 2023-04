Coinbase prévoit d'intégrer le Lightning Network, selon Brian Armstrong

Le PDG de Coinbase Brian Armstrong a répondu à une question de la communauté concernant le Lightning Network. Il confirme que la solution de scalabilité de Bitcoin (BTC) sera intégrée à la plateforme d’échange à l’avenir.

Coinbase considère que « Lightning est génial »

Interrogé à ce sujet par l’utilisateur Twitter Wicked, Brian Armstrong a confirmé que Coinbase n’ignorait pas le développement du Lightning Network, au contraire :

« Lightning [Network] est génial, c’est quelque chose que l’on va intégrer. »

Le PDG de Coinbase n’a pas précisé quand le Lightning Network serait intégré aux services de la plateforme. Pour rappel, certains exchanges dont Bitfinex et Kraken ont déjà intégré la technologie. Il s’agit de la solution de scalabilité la plus populaire de Bitcoin, elle permet des transferts rapides et à moindre coût.

Plusieurs commentateurs ont salué l’initiative de Coinbase, dont Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy.

Le Lightning Network continue de susciter l’intérêt

Le Lightning Network continue d’être vu comme la solution aux problèmes de scalabilité de Bitcoin – notamment un délai de confirmation des transactions comparativement lent et des frais de transactions élevés. Il est particulièrement utilisé dans des économies fragilisées qui ont déjà commencé à se tourner vers le Bitcoin – notamment au Salvador et en Afrique.

En février dernier, la capacité de traitement du réseau avait atteint un record absolu, avec 5 490 BTC, soit 128 millions de dollars au cours de l’époque. La capacité de traitement n’atteint en ce moment « que » 5 423 BTC, mais le cours de la cryptomonnaie ayant augmenté, cela se traduit par un équivalent en dollars plus important.

Notons cependant que ces capacités limitées ne permettent pas encore de répondre à des besoins trop importants. Il faudra donc que le Lightning Network s’attaque à ses propres questions de scalabilité.

