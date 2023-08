Bitget lance son premier « Crypto Experience Day » pour éduquer la jeunesse aux cryptomonnaies

Bitget, l'exchange spécialisé dans le copy trading de cryptomonnaies, a dévoilé le « Crypto Experience Day », un événement prévu pour le 12 août qui vise à démocratiser les cryptomonnaies auprès des jeunes à travers le monde. Cette première édition prendra place dans 8 pays dans l'optique d'éduquer les jeunes sur la blockchain et dans le but de leur faire découvrir les opportunités professionnelles du secteur des cryptomonnaies.

Bitget dévoile le « Crypto Experience Day »

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitget vient de lever le voile sur le « Crypto Experience Day », une expérience novatrice visant à démocratiser les cryptomonnaies tout autour du monde.

L'événement se déroulera le 12 août prochain à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Pour sa première édition, le Crypto Experience Day prendra place au Japon, en Argentine, en Australie, aux Émirats arabes unis, à Taïwan, au Royaume-Uni, au Canada et en Inde.

Principalement destiné à la génération Y, le Crypto Experience Day s'inscrit directement dans le projet Blockchain4Youth lancé par Bitget en mai dernier. Cette initiative vise à démocratiser l'univers des cryptos auprès d'un jeune public à la fois en leur apportant des connaissances pratiques sur la blockchain et en les sensibilisant aux opportunités professionnelles de cette industrie :.

« Bitget estime jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'adoption des cryptomonnaies, et vise donc à encourager et à inspirer ce qui constituera l'épine dorsale du monde de demain en permettant à la jeunesse de s'intéresser au vaste univers des cryptomonnaies. »

À travers ce programme porteur de valeurs fortes et important pour attirer de nouveaux talents dans le secteur des cryptomonnaies, Bitget souhaite mettre l'accent sur l'éducation et l'ouverture aux technologies relatives à ce dernier, notamment en délivrant des connaissances sur la blockchain et le concept de décentralisation aux participants.

Des journées ludiques pour développer la blockchain

Pour cette inauguration du Crypto Experience Day, la journée du 12 août sera animée de manière similaire sur tous les continents. Les participants pourront assister à un discours d'ouverture, des présentations, mais aussi participer à des quiz et des exercices de mise en pratique.

Ces exercices consisteront notamment à apprendre aux participants du Crypto Experience Day à créer un wallet sur la blockchain, mais également à l'utiliser en réalisant des transactions ou en participant à la conception d'un token non fongible (NFT).

Par ailleurs, afin de montrer à ces jeunes publics à quoi peut ressembler l'environnement de travail d'une entreprise évoluant dans l'écosystème des cryptomonnaies, Bitget va effectuer différentes présentations pour expliquer ses procédures internes et celles relatives à Bitget Wallet.

Cela n'est pas dû au hasard si Bitget a décidé de se tourner vers la génération Y. À travers l'une de ses études menée dans 26 pays, la plateforme a constaté que les milléniaux constituent le groupe dominant en termes d'adoption des cryptomonnaies, avec plus de 46 % des personnes interrogées ayant indiqué qu'elles détenaient des cryptos dans cet échantillon.

Parts des détenteurs de cryptomonnaies par tranche générationnelle

Cela s'explique notamment car cette tranche générationnelle est plus familière des technologies numériques, mais aussi car elle considère les cryptomonnaies comme un outil d’investissement intéressant.

Cette nouvelle initiative, salutaire pour l'adoption des cryptomonnaies, s'inscrit dans le rebranding de Bitget, qui a récemment modifié son logo afin de l'adapter à sa nouvelle maxime « Trade Smarter », qui vient faire écho aux différents outils proposés par Bitget pour les investisseurs en cryptomonnaies de tout niveau, notamment ceux dédiés au copy trading.

