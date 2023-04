Interview de Gracy Chen, directrice générale de Bitget : « n'ayez pas peur de prendre des responsabilités »

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget continue son expansion en multipliant les acquisitions et les partenariats de grande envergure. Pour comprendre les raisons de ce succès, nous avons interrogé Gracy Chen, directrice générale de Bitget et figure importante de l'industrie.

Bitget gagne du terrain

Il y a quelques jours, l'entreprise Bitget est devenue actionnaire majoritaire du wallet numérique BitKeep. Cette annonce fait suite à une longue série d'acquisitions et de collaborations s'inscrivant dans la nouvelle stratégie d'expansion de la plateforme d'échange centralisée : sponsor officiel de l'équipe féminine de la Juventus de Turin, intégration de Trading View, partenariat avec Lionel Messi et bien d'autres.

Bitget a vu le jour en 2018 et s'est spécialisé sur le marché des produits dérivés, avant de diversifier son offre et de s'imposer comme une plateforme de référence pour plus de 8 millions d'utilisateurs. Néanmoins, c'est avec le copy trading que Bitget est véritablement parvenue à se démarquer de la concurrence, dans un marché de plus en plus concurrentiel et dans un contexte où la confiance envers les plateformes centralisées était particulièrement ébréchée.

En mai 2022, Bitget a annoncé la nomination de Gracy Chen au poste de directrice générale. La mission principale était simple : diriger la stratégie de croissance pour développer la marque à l'internationale. Le succès est pour le moment au rendez-vous et Bitget gagne de plus en plus de terrain en Europe. Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec Gracy Chen, découvrez l'interview dans la suite de cet article.

👉 Retrouvez notre guide et tutoriel complet sur Bitget

Une plateforme multi-services pour vos cryptos Acheter des cryptomonnaies sans frais via virement SEPA 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

L'interview complète de Gracy Chen

1. Comment avez-vous découvert les cryptomonnaies et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une carrière dans le Web3 ?

Auparavant, en 2014, je travaillais sur la chaîne Phoenix TV, spécialisée en Tech et en finance. C'est l'un des plus grands conglomérats médiatiques asiatiques. C'est également à cette époque que certains de mes amis (qui sont aujourd'hui des entrepreneurs et des investisseurs crypto célèbres tels que He Yi, cofondatrice de Binance, et Tim Draper) m'ont fait découvrir l'industrie de la crypto.

En 2014/15, j'ai commencé à investir dans les cryptomonnaies (notamment BTC, ETH et XRP), mais pas en grandes quantités. Après les histoires de 2014, ce n'est qu'en 2017 que j'ai commencé à investir davantage dans le marché primaire et secondaire de la crypto. L'un de mes investissements est BitKeep, la société sœur de Bitget, et le premier portefeuille décentralisé d'Asie. J'ai été témoin du développement et de la croissance de la marque au fil des ans. J'ai donc décidé de rejoindre Bitget en 2022, passant d'un rôle d'investisseur à celui de builder.

2. Bitget a été créé en 2018, mais a récemment gagné du terrain, avec une succession de partenariats. Qu'est-ce qui a été la clé du succès de Bitget ces derniers mois ?

En effet, Bitget est la plateforme d'échange de cryptomonnaies qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Au cours de l'année écoulée, notre volume de transactions a été multiplié par plus de 2,6 et nous servons 8 millions d'utilisateurs enregistrés dans plus de 100 pays à travers le monde.

Plus précisément, Bitget réalise une véritable mondialisation, une expansion rapide à l'international. Nous avons construit toute notre équipe pour couvrir le monde entier (plus de 20 centres régionaux ont été établis, alors qu'ils couvraient principalement la région de l'Asie de l'Est un an plus tôt). Notre effectif, composé de 250 personnes au début de l'année 2022 a déjà été quadruplé. En termes de volume, Bitget est désormais classée dans le top 5 mondial par CoinGecko pour le trading de produits dérivés et est le leader du domaine du copy trading.

Nous croyons au pouvoir du trading social en faisons notre quintessence : nous nous attachons à faire évoluer la manière dont les gens se connectent entre eux et échangent grâce à cela. C'est ce qui nous a permis de nous différencier des exchanges tels que Binance ou OKX, en offrant aux utilisateurs des services avec une grande valeur ajoutée.

3. Au sujet des partenariats, vous avez récemment signé Lionel Messi en tant qu'ambassadeur de Bitget. Comment cela s'est-il passé et qu'est-ce qui vous a motivé ?

Le partenariat avec le GOAT (Greatest Of All Time, une expression originellement utilisée dans le basketball et reprise dans le football pour désigner le meilleur joueur de tous les temps) nous inspire à viser la meilleure performance. Selon nous, son exploit lors de la Coupe du monde 2022 est très inspirant et nous rappelle l'importance de construire et de s'entraîner afin de briller le jour venu.

Par ce partenariat avec Lionel Messi, nous souhaitons célébrer cet esprit du football et du sport de haut niveau que l'on retrouve également dans le monde des cryptomonnaies. Par ailleurs, nous sommes prêts à continuer à investir dans l'écosystème, même lorsque les temps sont durs.

4. La confiance dans les plateformes centralisées a fortement été affectée par la chute de FTX. Comment travaillez-vous avec Bitget pour garantir la confiance de vos utilisateurs ?

Il est vrai que 2022 a été l'une des années les plus difficiles dans l'industrie des cryptomonnaies. L'effondrement de Terra (LUNA), la faillite de Celsius et celle de FTX ont effacé plus de 2 000 milliards de dollars du marché des cryptomonnaies. Pourtant, malgré les difficultés, Bitget a enregistré la plus forte croissance en termes de part de marché sur le secteur des produits dérivés, passant de 3 % à 11 % après l'effondrement de FTX.

Évidemment, nous pouvons attribuer ces excellents résultats à nos produits innovants, au fait d'être une plateforme sûre et conforme et à la protection fiable des actifs, qui sont également des éléments importants pour gagner la confiance des utilisateurs. Mais nous avons également pris de nombreuses mesures de sécurité pour nous assurer que les utilisateurs peuvent pratiquer leurs activités sur Bitget simplement et confortablement. En voici un résumé :

Au cours des quatre dernières années, Bitget a presque atteint zéro accident malgré les différentes conditions du marché. Cet exploit est le résultat inévitable d'une rigueur dans les mises à jour périodiques, la surveillance quotidienne et nocturne et l'amélioration continue de la sécurité de notre système informatique au cours des quatre dernières années. D'ailleurs, nous avons pratiquement établi l'un des meilleurs records de l'industrie ;

En 2022, Bitget a lancé le fonds de protection Bitget pour s'assurer que les actifs de nos utilisateurs sont protégés même en cas d'incident. En novembre 2022, le fonds s'élevait à 300 millions de dollars avec 6500 BTC et 200 millions d'USDT, ce qui en fait le deuxième plus grand fonds de protection des utilisateurs parmi les CEX. Les actifs sont stockés dans sept adresses de portefeuilles qui sont publiques et que les utilisateurs peuvent suivre en temps réel ;

Afin d'apporter plus de transparence sur les actifs de notre plateforme, Bitget a lancé une page de preuve des réserves en décembre 2022. La preuve des réserves sera mise à jour mensuellement, garantissant au moins un ratio de 1 pour 1 concernant les fonds de nos clients. Nous avons également développé un outil open-source, « Merklevalidator », disponible sur GitHub, pour permettre aux utilisateurs de vérifier leurs actifs sur notre plateforme.

5. En tant que personne influente et inspirante, pourriez-vous nous donner votre vision des développements les plus intéressants à venir dans le domaine des cryptomonnaies ?

Les protocoles d'interopérabilité cross-chain et les oracles m'intéressent particulièrement. En effet, ils garantissent le développement des technologies blockchain et la poursuite de l'évolution du marché.

Sinon, il est difficile de ne pas remarquer la propagation de la finance décentralisée (DeFi) et des tokens non fongibles (NFT). La DeFi révolutionne les services financiers traditionnels en permettant aux utilisateurs d'y accéder de manière décentralisée et plus inclusive. Les NFT créent de nouvelles possibilités de propriété et d'échange de valeur, en particulier dans des domaines tels que l'art, les jeux vidéo et l'immobilier virtuel.

Pour l'avenir, je pense que le secteur des cryptomonnaies va continuer à mûrir et à se démocratiser. Nous assisterons probablement à une adoption accrue des cryptomonnaies en tant que méthodes de paiement et à l'implication d'un plus grand nombre d'institutions financières traditionnelles dans ce secteur. En outre, je surveille le développement de nouveaux cas d'utilisation et de nouvelles technologies, notamment l'interopérabilité de la blockchain et les solutions de seconde couche d'Ethereum. Cela continuera à stimuler l'innovation et la croissance dans le secteur.

6. Toujours à votre sujet, quel serait votre retour d'expérience en tant que femme leader dans le monde des cryptomonnaies, notamment sur la difficulté de se faire une place dans cette industrie majoritairement masculine ?

Bien que nous ayons réalisé de gros progrès en matière de diversité des genres, les femmes sont toujours confrontées à de nombreux défis dans leur carrière et il existe des statistiques exhaustives à ce sujet. Néanmoins, la situation évolue et nous ne pouvons pas nous plaindre ou demander de l'indulgence ou des conditions spéciales. À mon échelle, je suis reconnaissante envers mes collègues et partenaires chez Bitget et je pense que l'industrie de la blockchain est l'un des secteurs où la diversité des genres, des ethnies et des âges a atteint son plus haut niveau.

Du côté de Bitget, nous venons de nous associer à l'équipe féminine de la Juventus pour encourager les femmes à saisir les opportunités que la vie leur offre. Comme 40 % des employées occupant des postes de direction chez Bitget sont des femmes, nous sommes un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances. Notre engagement à accroître les opportunités offertes aux femmes dans l'espace crypto et à inspirer les femmes à être la meilleure version d'elles-mêmes est incarné par notre décision de sponsoriser Juventus Women.

7. Auriez-vous des conseils à donner à une personne qui souhaite faire carrière dans le Web3, en particulier à une femme ?

Le professionnalisme, la responsabilité et le travail acharné sont particulièrement appréciés sur le marché de la blockchain et des cryptomonnaies. De plus, ne vous concentrez pas sur les problèmes, mais cherchez les opportunités. L'industrie de la blockchain est progressiste et il est extrêmement rare d'y trouver des préjugés ethniques ou sexistes. Par conséquent, étudiez, travaillez et n'ayez pas peur de prendre des responsabilités, et vous serez récompensés par le succès et la reconnaissance.

👉 Pour en savoir plus : Bitget s'inscrit comme pionnier du copy-trading au comptant sur les cryptomonnaies

Une plateforme multi-services pour vos cryptos Acheter des cryptomonnaies sans frais via virement SEPA 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.