Bitget s'inscrit comme pionnier du copy-trading au comptant sur les cryptomonnaies

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget commence cette nouvelle année 2023 en perfectionnant son produit phare, le « One-Click Copy Trade ». Cela permet aux investisseurs débutants comme chevronnés de copier des stratégies de trading d’autres utilisateurs. Preuve de ce succès, en décembre 2022, Bitget comptabilisait plus de 80 000 traders et 338 000 abonnés à ce service.

Concrètement, le copy-trading permet à tout un chacun d'accéder aux meilleures stratégies de trading disponibles sur Bitget et de les copier en un clic afin de bénéficier d'une rentabilité accrue. Il s'agit d'un outil totalement transparent notamment vis-à-vis despertes et profits affichés, qui reste totalement personnalisable sur différentes métriques comme la durée d’utilisation ou l'investissement maximal.

Déjà pionnière sur le copy-trading à destination du marché des produits dérivés depuis 2020, Bitget remet le couvert et devient aujourd'hui la première plateforme de cryptomonnaies à proposer un service de copy-trading sur le marché au comptant (spot). Une nouvelle solution qui permettra aux investisseurs d'ajouter une corde à leur arc tout en bénéficiant d'une expérience intuitive et totalement nouvelle.

Et pour les traders qui choisissent d'exposer leur stratégie sur Bitget, ces derniers sont récompensés dès lors qu'un bénéfice est généré par l'un des abonnés qui aurait choisi de copier la stratégie en question, il s'agit donc d'un outil absolument gagnant-gagnant.

Au-delà de ce modèle gagnant-gagnant, qui offre la possibilité aux novices de bénéficier de stratégies de rendement ayant fait leurs preuves de façon transparente et aux traders d'être récompensés sur le long terme, Bitget continue de miser sur la sécurité de ses 8 millions d'utilisateurs.

Afin de protéger davantage les fonds de ces derniers, la plateforme adopte de nouvelles mesures, notamment la mise en place d'un fonds de protection de 300 millions de dollars ainsi qu'un service de vérification des réserves, et ce dernier sera structuré sur le modèle d’un arbre de Merkle (Merkle Tree).

Autant de nouveautés qui continueront à maintenir Bitget comme un exchange de choix pour le copy-trading, selon la directrice générale de l'exchange Gracy Chen :

« Bitget a été le premier exchange à proposer le copy-trading sur le marché à terme des cryptomonnaies en 2020, et depuis, notre copy-trading en un clic a toujours été un produit phare de l'entreprise. Ce succès a été prouvé par les chiffres et a également aidé Bitget à devenir la plus grande plateforme de copy-trading en crypto. Nous sommes fiers d'étendre le produit au marché au comptant, car cela élargira encore notre base d'audience et nos offres pour le trading social. »