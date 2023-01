Bitget apporte un nouveau niveau de sécurité aux fonds de ses utilisateurs avec le « Fund Custody »

Cet article est écrit en partenariat avec Bitget ( en savoir plus )

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget lance un nouveau service, baptisé « Fund Custody ». Principalement à destination des investisseurs professionnels, ce service fournira des portefeuilles dédiés aux comptes qualifiés afin de maximiser la protection de leurs fonds sur la plateforme.

Pour bénéficier du service Fund Custody, les utilisateurs devront stocker sur la plateforme plus de 100 000 USDT d'actifs combinés. Une fois la demande approuvée par les équipes de Bitget, l'utilisateur se verra alors attribuer un portefeuille de garde spécifique à ses fonds, avec sa propre adresse dédiée. Il aura alors la possibilité de vérifier l'état de ses actifs et les retirer séparément des réserves communes de la plateforme.

L'utilisation d'un portefeuille distinct pour le stockage des fonds permet d'éviter que ceux-ci soient affectés en cas d'urgence, par exemple en cas d'arrêt temporaire des opérations de la plateforme (maintenance, erreur technique) ou en cas d'éventuel problème de cybersécurité.

Pour s'assurer que l'utilisateur remplit toujours les conditions requises pour profiter d'un tel service, la valeur totale de ses cryptomonnaies sera quotidiennement examinée.

Dans un communiqué, Gracy Chen, directeur général de Bitget, souligne que la protection des actifs des utilisateurs est, et sera toujours, la priorité absolue de Bitget. Il ajoute également :

« Depuis l'effondrement de certains mauvais acteurs du secteur, nous avons pris une série d'initiatives pour renforcer la protection [des utilisateurs]. [...] Ce nouveau service, équipé de systèmes de sécurité de niveau professionnel et d'adresses de portefeuilles dédiées pour les utilisateurs qualifiés, favorisera la transparence et augmentera la sécurité de nos utilisateurs et de leurs fonds. »