Bitget s'associe avec la légende du football Lionel Messi pour promouvoir les cryptomonnaies

La plateforme de trading de cryptomonnaies Bitget a signé un partenariat d'ampleur avec la légende internationale du football Lionel Messi. Plusieurs initiatives sont à venir entre le joueur argentin et Bitget, notamment une production cinématographique et un évènement spécial pour célébrer la Coupe du monde de football 2022.

Cet article est écrit en partenariat avec Bitget (en savoir plus)

Bitget s'offre un partenariat avec Lionel Messi

L'exchange de cryptomonnaies Bitget vient de conclure un partenariat avec le footballeur international Lionel Messi afin de promouvoir les cryptomonnaies et le Web3 dans le monde du ballon rond.

Ainsi, la plateforme de trading social va notamment tourner une production cinématographique avec le joueur de renommée mondiale avant la Coupe du monde de football qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022, dans laquelle Messi jouera au sein de l'équipe nationale d'Argentine.

Bitget est une plateforme de trading de cryptomonnaies présente dans plus d'une quarantaine de pays et qui comptabilise plus de 2 millions d'utilisateurs. Notamment reconnue pour son outil de copy trading qui a su se distinguer de ses concurrents, la plateforme offre de nombreux outils aux adeptes de cryptomonnaies de tout niveau.

👉 Si vous souhaitez en savoir davantage, consultez notre présentation détaillée de Bitget

Tradez sans frais sur le marché spot

Afin de célébrer cet événement et de réunir les fans de football et de cryptomonnaie, Bitget célébrera le coup d'envoi de la King's Cup Global Invitational 2022 : Football Edition le 21 novembre, soit au lendemain du début de la Coupe du monde. L'événement se déroulera jusqu'au 19 décembre, et permettra aux utilisateurs de Bitget de gagner de nombreux prix et jusqu'à un total de 100 bitcoins (BTC) seront mis en jeu.

Bitget signe ici son dernier partenariat en date dans le milieu sportif, après avoir collaboré avec la Juventus, le club le plus titré d'Italie, ou encore le Galatasaray FC. La plateforme de trading a également apposé son nom aux côtés de l'équipe d'esport Team Spirit et dans divers événements internationaux de premier plan.

Le septuple Ballon d'or et sextuple Soulier d'or, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, s'est félicité de ce partenariat avec Bitget :

« Je voulais remercier Bitget pour son enthousiasme à me faire participer au monde des cryptomonnaies. Je suis convaincu que les deux parties peuvent activer des initiatives significatives ainsi qu'offrir le Web3 aux fans de sport. »

👉 Tentez de gagner des cryptomonnaies avec Bitget lors de la King's Cup Global Invitational 2022 : Football Edition

Tradez sans frais sur le marché spot

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.