Chiliz (CHZ) dévoile un incubateur à 50 millions de dollars en partenariat avec Jump Crypto

Chiliz (CHZ), l’écosystème blockchain spécialisé dans le sport et le divertissement, a dévoilé un programme d’incubation en collaboration avec le fonds d’investissement Jump Crypto. Cet accélérateur Web3, baptisé Chiliz Labs, est doté d’un budget de 50 millions de dollars :

𝐂𝐡𝐢𝐥𝐢𝐳 𝐋𝐚𝐛𝐬

We are pleased to announce the launch of our $50M USD incubator and accelerator programme Chiliz Labs!

Backed by @jump_ 🤝 Chiliz Labs will foster viable and innovative early-stage blockchain projects looking to leverage the new Chiliz blockchain.

⚡️ $CHZ

— Chiliz ($CHZ) - Powering Socios.com ⚡ (@Chiliz) March 1, 2023