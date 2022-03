Lionel Messi devient ambassadeur de la plateforme de fan tokens Socios.com

Lionel Messi fera la promotion de Socios.com

La plateforme Socios.com, s’offre un ambassadeur de légende grâce à un contrat de 20 millions de dollars pour 3 ans renouvelables avec Lionel Messi.

Together we can do more. Together we can be more. Introducing https://t.co/2FROhSNgw8’s first global ambassador, Lionel Messi.#BeMoreThanAFan pic.twitter.com/DxiHckf2Wq — Socios.com (@socios) March 29, 2022

Socios.com est une plateforme dédiée aux supporters de différents sports. Elle est principalement connue pour le football, mais on y retrouve également du basketball ou de l'e-sport, pour ne prendre que ces exemples. On peut y acquérir des Fan Tokens au nom de son équipe favorite, ce qui procure du droit de vote pour les décisions de club ou des remises en boutiques notamment.

Ainsi, Socios.com se place en réseau social de fans, comme en témoigne le slogan adopté pour cette campagne avec Lionel Messi : « Together we can be more / Ensemble nous pouvons être plus ».

L’attaquant du Paris Saint-Germain usera donc de son influence pour promouvoir l’application et amener plus d’utilisateurs à rejoindre celle-ci. C’est avec ces mots qu’il illustre sa nouvelle mission :

« Depuis que j’ai joué mon premier match professionnel, la passion des fans a été une force motrice qui m’a aidé à donner le meilleur de moi-même. Les fans méritent d’être reconnus pour leur soutien. Ils méritent des occasions d’influencer les équipes qu’ils aiment. »

Une plateforme conçue pour les fans

Fondé par le Français et actuel PDG, Alexandre Dreyfus, Socios.com voit grand. Elle possède déjà plus de 130 partenariats avec différentes organisations sportives à travers le globe, nous pouvons entre autres citer Aston Martin en Formule 1 ou le FC Barcelone en football.

La plateforme soutient également le Paris Saint-Germain, club actuel de Lionel Messi. Celui-ci avait d’ailleurs fait le choix, l’été dernier, de recevoir une partie de son salaire en tokens PSG.

Cette année, les supporters ayant misé sur leur équipe de cœur seront éligibles à des tokens non fongibles (NFT) ou encore des maillots portés en matchs. La plateforme prévoit aussi plus de 500 sondages pour influer sur les décisions des différents partenaires.

C’est donc bel et bien cet état d’esprit « Together we can be more » que veut insuffler Alexandre Dreyfus à la communauté Socios.com :

« Chez Socios.com, ce que nous essayons de faire, c’est de nous assurer que les fans, où qu’ils soient dans le monde, sentent que leur soutien est précieux, qu’il compte, qu’il est spécial. »

Avec la NFL qui s’ouvre à nouveau aux sponsors blockchains, Crypto.com qui devient partenaire de la FIFA pour la coupe du monde de football au Qatar, ou la Formule 1 dont huit des dix écuries ont des partenaires crypto sur leur monoplace, notre écosystème a la cote, dans le sport.

Cela crée un vecteur important de communication et c’est d’autant plus bénéfique lorsque l’on connait l’audience de telles disciplines. Ce sont des initiatives de la sorte, qui amèneront à une meilleure éducation et une meilleure démocratisation des crypto-actifs.

