Lionel Messi investit dans la startup blockchain Matchday

Un pas de plus vers le Web3. Le footballeur Lionel Messi, qui s’est déjà distingué par son ouverture à des projets liés aux cryptomonnaies, remet le couvert. Il soutient la plateforme de jeux Matchday, qui devrait proposer des jeux blockchain au grand public. Zoom sur cette nouvelle collaboration.

Lionel Messi investit dans une nouvelle startup blockchain

Le tour de financement, qui a atteint 21 millions de dollars, a été annoncé hier. Lionel Messi a soutenu Matchday via son fonds de capital-risque Play Time. Parmi les autres contributeurs, on trouve Courtside Ventures, Greylock, HackVC, Capricorn Investment Group et Horizons Ventures. On ne connaît pas la contribution exacte de Lionel Messi.

Matchday est une startup de jeux vidéo basés sur la blockchain, qui se concentre sur le domaine du football. Elle a été fondée par la footballeuse Alexia Putellas, qui a été plusieurs fois ballon d’or. L’idée est d’amener les jeux blockchain à des utilisateurs qui n’utilisent pas particulièrement la blockchain. L’autre cofondateur de Matchday, Derrick Ko, explique ainsi :

« Nous construisons ceci pour un public jusque là inexploité dans la communauté du football. »

L’équipe a un certain pedigree, qui va au-delà du football. Dans la branche destinée au développement, on trouve Sébastien de Halleux, un ancien de la société de gaming Electronic Arts (EA). Il y a travaillé sur la franchise FIFA, une référence parmi les jeux de football. Matchday a par ailleurs confirmé qu’elle travaillait en collaboration avec la fédération internationale de football.

Investir dans les crypto-monnaies est risqué

Les nombreuses initiatives de Lionel Messi dans le Web3

La star du football – et récent vainqueur de la Coupe du Monde – a montré son intérêt pour le domaine du Web3. Il est déjà ambassadeur de Socios.com, la plateforme de fan tokens à succès, ainsi que de Sorare, le jeu de fantasy football. Il En fin d’année dernière, il avait également annoncé un partenariat avec la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitget.

Lionel Messi n’est par ailleurs pas le seul à s’intéresser au domaine : les liens entre le monde des cryptomonnaies et le monde du football se sont resserrés progressivement ces dernières années. La FIFA avait par exemple commencé à proposer des expériences dans le metaverse à l’occasion de la dernière Coupe du Monde. Le sport reste donc définitivement un secteur qui a le vent en poupe en ce qui concerne le Web3.

