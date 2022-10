Coupe du monde de football au Qatar : la FIFA plonge dans le metaverse

La FIFA a conclu un partenariat avec Roblox afin de proposer des expériences dans le metaverse aux fans de football. Bien que ceci témoigne à nouveau de l’intérêt porté aux mondes virtuels, nous verrons que cela ne rime pas nécessairement avec « blockchain » et Web3 ».

La FIFA débarque dans le metaverse de Roblox

Après l’annonce d’une plateforme de tokens non fongibles (NFT), la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), accélère son virage numérique en se tournant vers le metaverse. En effet, la célèbre institution du football a dévoilé un partenariat avec Roblox la semaine dernière :

⚽🎮🌍 FIFA and @Roblox today announced a new ground-breaking partnership that will offer the Roblox community, as well football fans around the world, free-to-play access to FIFA World - a virtual environment that celebrates the power of football. — FIFA.com (@FIFAcom) October 12, 2022

Ce jeu, lancé en 2003, permet aux joueurs de créer leur propre contenu afin de le partager au monde entier. C’est ainsi que la FIFA débarque dans cet univers, au travers de ce qu’elle nomme le FIFA World. Au détour de mini jeux sur le thème du football, les fans pourront évoluer dans cet environnement afin de gagner diverses récompenses.

En vue du calendrier à venir, FIFA World adaptera son contenu pour la Coupe du monde au Qatar cette fin d’année, mais aussi en vue de la Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande l’année prochaine.

Pedri, l’international espagnol du FC Barcelone et partenaire du projet, a commenté cette nouveauté :

« C’est incroyablement excitant de voir la FIFA et Roblox se réunir, et j’ai hâte de faire partie de FIFA World alors qu’il continue d’évoluer ! Les fans de football que je vois dans les tribunes chaque semaine adorent jouer et c’est formidable de leur présenter la Coupe du Monde de la FIFA dans l’espace numérique et d’interagir avec eux directement dans notre monde Roblox. »

Un metaverse sans blockchain

Roblox est un exemple concret montrant que « metaverse » ne veut pas nécessairement dire « blockchain » et pas nécessairement « Web3 » non plus.

En effet, bien qu’il soit possible de vendre ses créations sur la plateforme contre une monnaie appelée ROBUX, il faut pour cela souscrire un abonnement payant. De plus, cette monnaie ne peut être échangée contre du dollar uniquement à partir de 100 000 unités, contre un taux décidé par Roblox.

Il s’agit donc d’un metaverse version Web2, où les règles du jeu restent très centralisées. Néanmoins, ce partenariat avec la FIFA s’inscrit tout de même dans la dynamique actuelle, où des entreprises et des institutions célèbres prêtent de plus en plus attention à leur présence numérique auprès de leur audience.

