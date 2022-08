Le FC Barcelone cède 25 % des parts du Barça Studios à Chiliz (CHZ) pour 100 millions d'euros

Chiliz (CHZ), l'entreprise derrière Socios.com, fait l'acquisition de 25 % des parts du studio audiovisuel du FC Barcelone, qui s'occupe notamment des projets relatifs au metaverse et tokens non fongibles (NFTs) du club. Socios.com deviendra ainsi le partenaire de référence pour accompagner le Barça dans son cheminement vers le Web 3.0.

Chiliz (CHZ) investit 100 millions d'euros au Barça

Le club de football espagnol FC Barcelone, le plus populaire d'Europe, a vendu 25 % des parts de son studio audiovisuel Barça Studios à Chiliz (CHZ), la société derrière Socios.com. Le club espère ainsi financer son mercato estival tout en renflouant ses caisses.

Cette annonce fait suite à la vente des droits télévisuels de la Liga du club espagnol auprès du fonds d'investissement américain Sixth Street le mois dernier pour 400 millions d'euros. Cette mesure avait alors été annoncée comme une « augmentation significative de solidité financière » par Joan Laporta, le président du Barça.

Effectivement, en août 2021, il révélait déjà que le club était endetté à plus de 1,3 milliard d'euros, dont 673 millions auprès de différentes banques, ce qui avait d'ailleurs provoqué le départ de Lionel Messi après plus d'une vingtaine de saisons passées au sein du club. Le joueur argentin de légende est d'ailleurs depuis devenu ambassadeur officiel de Socios.com suite à un partenariat établi au mois d'avril.

De son côté, Socios.com en est à son sixième partenariat avec des équipes de la Liga espagnole. La plateforme n'en est d'ailleurs pas à sa première collaboration avec le FC Barcelone, puisqu'elle héberge d'ores et déjà le fan token BAR, qui permet à ses détenteurs de se rapprocher de leur club favori d'une façon unique.

👉 À lire : Fan tokens - des cryptomonnaies conçues pour le monde du sport

Un investissement stratégique orienté Web3

En parallèle de cet investissement financier à 9 chiffres, Socios.com deviendra ainsi le partenaire de référence pour le développement du club au sein du Web 3.0, notamment à travers les tokens non fongibles (NFTs), les actifs numériques et tout ce qui se rapporte à la technologie blockchain.

Socios.com apportera donc son savoir-faire reconnu au Barça Studios, déjà lancé dans quelques projets relatifs au metaverse et aux NFTs, afin de consolider l'engagement numérique des fans du club en leur offrant des produits de qualité.

Sans préciser de quoi il s'agirait précisément, le communiqué annonce que l'accent sera mis sur le développement du fan token BAR à l'international au-delà de l'écosystème propre à Socios.com.

Le club espère ainsi attirer de nouveaux partenaires blockchains et Web 3.0 en s'appuyant sur la Chiliz Chain 2.0, une blockchain dédiée au sport et au divertissement, qui permet notamment aux marques de créer et développer des produits autour de la finance décentralisée (DeFi) et les jeux Play-to-Earn, le tout propulsé par son token natif CHZ.

Alors que le bear market continue son œuvre, Socios.com continue de se développer, notamment à travers un récent partenariat avec Benfica, le plus important club de football du Portugal, mais également dans d'autres sports tels que le rugby ou le basketball notamment avec la NBA.

👉 Sur le même sujet : Le jeu blockchain Sorare s’associe à la Lega Serie A, la première division italienne de football

Source : Socios.com

