Chiliz lance publiquement son mainnet avec Meria parmi les premiers validateurs

Quelques mois après l'annonce, la Chiliz Chain est désormais publiquement accessible. La blockchain de layer-1 de Chiliz (CHZ) permettra aux développeurs de construire des applications permettant de donner des nouveaux cas d'usages aux fans tokens. Parmi les 3 premiers validateurs de la Chiliz Chain, nous retrouvons Meria (ex Just Mining).

Chiliz annonce publiquement son mainnet

Chiliz (CHZ), l’écosystème blockchain spécialisé dans le sport et le divertissement, a annoncé le lancement public du mainnet de la Chiliz Chain. C'est une nouvelle nouvelle étape majeure dans le développement de Chiliz, qui vise à révolutionner les industries du sport et du divertissement en les faisant entrer dans l'ère du Web3.

📣 Today marks a major milestone in the world of blockchain and sports! ⚽🏀⛓️ The Chiliz Chain mainnet, the first-of-its-kind blockchain infrastructure for sports and entertainment is officially live! Welcome to The Sports Blockchain_ #ChilizChain ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/EILdWmvEeL — Chiliz ($CHZ) - Powering Socios.com ⚡ (@Chiliz) May 10, 2023

Selon Alexandre Dreyfus, PDG de Chiliz, la Chiliz Chain offrira de nombreux avantages aux utilisateurs, notamment un temps de transaction plus rapide, des frais moins élevés et une plus grande évolutivité :

« Chiliz Chain peut se développer pour former l'épine dorsale de Web3 dans le sport, en fournissant l'infrastructure derrière la prochaine génération de produits, d'expériences et de services pour les équipes, les marques et leurs fans. »

D'un point de vue technique, cette nouvelle blockchain est de type layer-1 et est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Elle introduira un système de 11 noeuds validateurs permettant de faire fonctionner le consensus de Proof of Stake Authority (PoSA).

Pour le lancement, seuls 3 validateurs ont été sélectionnés : Jump Crypto, Paribu et Meria (ex Just Mining). Owen Simonin (plus connu sous le pseudonyme Hasheur), PDG de Meria, a témoigné de son engouement suite à cette collaboration majeure :

