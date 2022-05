La Major League Soccer (MLS) s'associe avec la plateforme Socios.com

Socios.com se rend en MLS

L'information a été confirmée ce mercredi 4 mai par les deux parties. La plateforme de fan tokens Socios.com a noué un partenariat avec la Major League Soccer (MLS), la première ligue de football des États-Unis, ainsi que ses 26 équipes de football professionnelles.

L'objectif de cet accord est d'offrir aux fans une plus grande implication dans leur club favori. La MLS a précisé que cela passerait par un droit de vote dans des sondages sur l'avenir du club, des récompenses et opportunités exclusives et même des concours de prédictions sur les matchs permettant d'obtenir des prix spéciaux.

Avec la plus forte audience de tous les sports américains dans la tranche d'âge 18-25 ans, la MLS est le terrain de jeu idéal pour l'expérimentation d'une nouvelle manière de vivre et soutenir le sport, par le biais de la technologie blockchain. C'est ce que met en avant Chris Schlosser, vice-président de la Major League Soccer :

« Ce partenariat va avoir des impacts positifs de grande envergure sur notre évolution et mettre en lumière ce que peut être l'univers de l'engagement des fans Socios sur la blockchain dans son ensemble. La MLS est le lieu idéal pour commencer ce voyage éducatif en Amérique du Nord ».

Ce partenariat devrait prendre effet au cours de la saison 2022 du championnat de MLS, ayant débuté en février et se clôturant en octobre. La marque Socios.com devrait bénéficier d'une signalisation publicitaire lors des matchs. Pour le moment, aucune autre information ne nous a été communiquée quant à la durée et le montant de cet accord.

Socios.com continue son expansion

Socios.com est une plateforme dédiée aux amateurs de sports. À travers de nombreux partenariats, elle permet aux fans de soutenir leurs clubs d'une toute nouvelle manière. Par exemple, en étant détenteur d'un fan token du Paris Saint Germain, il est possible de participer aux décisions du club, d'obtenir des réductions en boutique, ou d'assister à des évènements spéciaux.

Par ce nouveau partenariat, Socios.com continue d'étendre son empreinte sur le monde du sport. Bien que déjà présente aux États-Unis par le biais de la National Basketball Association (NBA), la plateforme de fans tokens était pour le moment cantonné au football européen.

Selon son site Internet, la plateforme Socios.com a désormais établi des partenariats avec plus de 125 équipes sportives de haut niveau, dans huit ligues internationales. Par ailleurs, la plupart des partenariats impliquent la création de fans tokens.

Cet écosystème paraît très rentable pour Socios.com, puisque la valorisation de l'ensemble des fans tokens combinés est estimée à environ 250 millions de dollars. Toutefois, comme expliqué plus haut, la majorité provient de l'Europe.

De son côté, la MLS a engrangé plus de 800 millions de dollars de recettes totales sur l'année 2019, principalement par la vente de billets et du merchandising. Bien entendu, nous ne prenons pas en compte les données de 2020 et 2021, qui sont fortement biaisées en raison des restrictions liées au Covid-19.

Une initiative qui divise les fans

L'annonce de ce partenariat n'a pas fait l'unanimité auprès des fans de MLS. Au contraire, il suffit de faire défiler les commentaires publiés en réponse aux annonces respectives de chaque club de football de la ligue pour le constater. Alors que certains expriment leur déception, de nombreuses personnes expliquent ne pas comprendre l'intérêt.

Ces réponses témoignent du manque de maturité du marché et du besoin d'éduquer les gens avant de leur proposer de telles nouveautés. Toutefois, elles s'expliquent aussi par la couverture médiatique offerte au secteur des cryptomonnaies par les magazines de sport.

À titre d'exemple, le 29 avril dernier, le journal sportif The Athletic a publié un article dédié à Socios.com. Intitulé « Socios.com prévoit de gagner 150 dollars pour chaque personne qui achètera un token », celui-ci dépeint les services de la plateforme comme des stratégies de marketing pensées pour créer un effet de pump and dump sur les tokens, dont les détenteurs seraient les victimes.

