Le jeu blockchain Sorare s’associe à la Lega Serie A, la première division italienne de football

Le jeu de fantasy football Sorare conclut un accord avec la Lega Serie A, la plus importante division du football italien. Les cartes NFT des joueurs des 18 équipes qui composent cette ligue débarqueront donc sur la plateforme, dès la saison 2022-2023.

Sorare noue un accord avec la Lega Serie A

Sorare, le jeu de fantasy football, dévoile aujourd’hui un partenariat avec la première division italienne : la Lega Serie A. Cette division voit se concurrencer des clubs prestigieux tels que l’AC Milan, la Juventus de Turin ou encore la Lazio Rome.

Jusque-là, nous pouvions déjà retrouver certains clubs sur le jeu, comme justement, ceux précédemment cités. Mais cela résultait d’ententes conclues au cas par cas. Cette fois-ci, ce partenariat englobe les 18 clubs de cette ligue. Ces derniers bénéficieront donc des retombées économiques de cet accord de long terme, au travers de la vente de tokens non fongibles (NFT) représentant les cartes des joueurs.

Ces nouvelles cartes seront disponibles sur la plateforme dès le début de la saison 2022-2023. Après la Bundesligua en Allemagne, la Ligua d’Espagne et la Major League Soccer aux États-Unis et au Canada, Sorare conclut ainsi son quatrième partenariat d’envergure avec une division majeure.

Un partenariat de choix

La plateforme Sorare n’a vu le jour qu’en 2018. Pourtant, ses 2 millions d’utilisateurs à travers le monde et ses nombreuses associations avec des organisations sportives symbolisent son succès. La diversification récente de son activité avec le baseball et l’arrivée de Kylian Mbappé comme ambassadeur renforcent cette tendance.

De son côté, Nicolas Julia, co-fondateur et PDG de Sorare, s’est montré enthousiaste à l’idée de ce nouveau partenariat :

« Ce partenariat marque une nouvelle étape clé dans notre parcours pour devenir le prochain géant du divertissement sportif. La Lega Serie A est une puissance footballistique mondiale et le berceau de plusieurs clubs les plus emblématiques et les plus renommés de l’histoire du sport. C’est également là que se trouvent les fans de football mondial les plus passionnés et les plus enthousiastes. »

De plus, il ajoute que le marché italien est celui enregistrant la plus forte croissance pour la plateforme. En effet, les Italiens représentent la première communauté à l’international sur Sorare, un partenariat avec la Lega Serie A est donc plus que pertinent.

Une licence à succès

Malgré la jeune de la franchise, Sorare est néanmoins déjà devenue une licorne et enchaîne les partenariats avec de grands noms. Il y a une quinzaine de jours, ce n’était ni plus ni moins que Zinédine Zidane, qui était annoncé.

Nous avons alors demandé à leurs équipes comment elles faisaient pour être écoutées et comprises par des acteurs prestigieux et arriver ainsi à un tel résultat en si peu de temps. Que ce soit avec les clubs, les sportifs ou les différentes institutions. Brian O'hagan, responsable de la croissance chez Sorare, nous a partagé sa réponse :

« Cela fait maintenant bientôt 4 ans que Sorare fait preuve de pédagogie auprès de ces institutions sur l’intérêt de la technologie des jetons non fongibles pour protéger leur [propriété intellectuelle], développer leur marque et de nouveaux revenus. Maintenant que nous comptons plus de 250 clubs partenaires, nous avons un socle, un historique, qui permet de rassurer de nouveaux partenaires. De plus, le fait d’être accompagné par des sportifs et entrepreneurs d’envergure internationale comme Serena Williams et Kylian Mbappé aident dans cette stratégie de développement. »

Et ajoutant la première division italienne à son jeu, Sorare s’offre une opportunité de croissance supplémentaire. Et si le public italien est aussi demandeur que le rapporte la plateforme, cette dernière a toutes les cartes en mains pour un nouveau succès commercial.

👉 Dans l’actualité également – Sorare MLB : le baseball est officiellement disponible sur la plateforme de NFT

