Zinédine Zidane signe un partenariat multi-annuel avec le jeu blockchain Sorare

Après Kylian Mbappé, Zinédine Zidane. Le jeu de cartes à collectionner blockchain Sorare montre sa capacité toujours plus grande à attirer des légendes du football. Zizou vient en effet de signer un partenariat multiannuel avec l’entreprise.

Zinédine Zidane rejoint Sorare

Sorare a annoncé ce partenariat avec Zinédine Zidane dans une série de tweets, publiée à la date anniversaire de la victoire de l’équipe de France à la coupe du monde de 1998. La société révèle pour l’occasion des cartes « légendes » représentant le footballeur lors de ce match :

We're proud to enter a multi-year partnership with football legend Zinedine Zidane to celebrate his career! 🤝 To mark this new partnership, we’re launching one of our most iconic Legend cards to date: Zizou’s '98 France national team cards. 🇫🇷🏆#OwnYourGame pic.twitter.com/l5sE49prww — Sorare (@Sorare) July 12, 2022

Afin de célébrer ce lancement, Sorare donne trois cartes « Zidane 98 » aux utilisateurs, qui seront tirés au sort sur Twitter.

Dans le clip promotionnel qui accompagne la nouvelle, Zinédine Zidane souligne que les cartes numériques de Sorare sont dans le prolongement direct des cartes à collectionner physiques qui s’échangeaient lorsqu’il était enfant :

« Collectionner les vignettes pour nous c’était le moment, avant une saison ou une coupe du monde, de se réunir avec les copains et de dire “Je veux cette carte”. La carte Sorare aujourd’hui est digitale, elle a pris le relais sur nos vignettes à nous de l’époque. »

Sorare continue de monter en puissance

Sorare promet de nouvelles annonces dans ce partenariat avec Zidane, baptisé « Le joueur, l’entraîneur, la légende ». C’est en tout cas un bel été pour l’entreprise, malgré des cours de cryptomonnaies qui ont drastiquement chuté. À la fin du mois de juin, on apprenait ainsi qu’un autre vainqueur de la coupe du monde, Kylian Mbappé, avait lui aussi signé un partenariat avec Sorare.

Pour Nicolas Julia, le cofondateur de Sorare, l’arrivée de Zidane marque une étape, comme il le confirmait à nos confrères de l’Indépendant :

« J’ai grandi en regardant Zidane remporter la Coupe du monde pour la France en 1998. Ce partenariat avec l’un des plus grands footballeurs du monde est un rêve devenu réalité pour nous. Notre mission chez Sorare est de connecter et engager davantage les fans avec le beau jeu et Zidane partage cette vision. »

1.8 million de joueurs tout autour du monde, 250 clubs et organisations de football partenaires : le succès de Sorare est conséquent, et montre que la blockchain a trouvé une niche en s’associant au monde du sport. Aujourd’hui, l’entreprise est d’ailleurs la 4e startup la plus capitalisée de France : elle pèse plus de 4 milliards de dollars.

Sources : Sorare via Twitter, L’Indépendant