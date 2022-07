Sorare MLB : le baseball est officiellement disponible sur la plateforme de NFT

Sorare, la plateforme déjà reconnue pour son jeu blockchain de fantasy football, se diversifie avec l’arrivée de la Major League Baseball (MLB). Il est maintenant possible de collectionner des tokens non fongibles (NFT) à l’image des joueurs et équipes de ce sport emblématique :

We are LIVE! 🚨⚾️

Our Marketplace is OPEN. All @MLB players in Limited and Rare cards are up for grabs... starting now. Not to mention, some Super Rares.🔥

Check everything out at https://t.co/kZGztZAvOk pic.twitter.com/ily9DPJw87

— SorareMLB (@SorareMLB) July 19, 2022