Interview exclusive : KuCoin répond à nos questions sur les rumeurs entourant la plateforme

Dans une interview exclusive accordée à Cryptoast, l’exchange KuCoin revient sur le FUD dont il est victime et répond aux questions que peut se poser la communauté. Ainsi, nous traitons en détail les inquiétudes d’une éventuelle suspension des retraits, l’effondrement de Terra, la sécurité des fonds des clients, ou encore, les projets d’avenir de la plateforme.

KuCoin revient sur le FUD ciblant la plateforme

Dans cette période de bear market, les rumeurs d’entreprises en difficulté sont légion et si certaines sont avérées, d’autres, comme KuCoin, feraient plutôt l’objet de « fear, uncertainty and doubt » (FUD). Afin de démêler le vrai du faux, nous avons tenu à interroger la plateforme, pour relayer leur point de vue à notre communauté. Ainsi, nous les remercions pour leurs réponses.

Alors que sur Twitter, certains utilisateurs se plaignent de retraits qui ne fonctionnent pas, les rumeurs d’insolvabilité à la Celsius sont apparues. KuCoin a donc précisé que cela relevait du FUD, en ajoutant qu’il était normal d’exprimer des inquiétudes dans cette phase de marché :

« C’est une période difficile sur le marché en ce moment, avec de nombreuses personnes sur les nerfs en raison de la chute des cryptomonnaies et des peurs de l’incertitude. Beaucoup sont nerveux et inquiets, ce qui est compréhensible et normal. Tandis que cette incertitude et frustration globale est alimentée par des rapports et des rumeurs totalement infondés. »

Cette première remarque rejoint ainsi l’intervention, samedi dernier, de Johnny Lyu, PDG de KuCoin.

Bien sûr, il est tout à fait possible qu’un retrait puisse ne pas fonctionner sur un exchange centralisé. Cela arrive par exemple régulièrement sur Binance, sans pour autant que la plateforme soit en difficulté. De tels problèmes peuvent se produire lors des journées volatiles par exemple, alors que l’application est fortement sollicitée. Dans la plupart des cas, la situation se règle ensuite d’elle-même dans les heures qui suivent.

La sécurité des fonds des clients

Avec les rumeurs d’insolvabilité se posait la question de la conservation des actifs des clients. À cela, KuCoin certifie que les fonds sont accessibles à tout moment. Ces derniers sont stockés de plusieurs manières afin de garantir leur sécurité. Parmi ces méthodes, nous retrouvons des hardwares wallets, des portefeuilles à multisignatures ainsi que des procédés de chiffrage.

Pour ce qui est des services de l’exchange proposant des rendements, il était légitime de demander s’il y avait des positions illiquides. Nous pensons par exemple au stETH, qui a mis des acteurs comme Celsius en difficulté, empêchant ainsi les retraits. La réponse est non. KuCoin n’utilise pas de produits synthétiques en lieu et place du sous-jacent réel.

Les rendements proposés par la plateforme proviennent d’exchanges décentralisés (DEX) et de protocoles de prêts et d’emprunts. L’entreprise prend en compte les phases de marchés baissiers comme celle-ci dans sa stratégie. Elle affirme également qu’elle traverse cet « hiver crypto » avec succès et que la situation n’est pas stressante. Ainsi, plusieurs scénarios négatifs sont considérés dans le plan de la société.

Concernant le FUD sur une potentielle suspension des retraits, KuCoin est formelle :

« KuCoin n’a pas l’intention de suspendre les retraits de fonds et tout sur KuCoin fonctionne bien. Ceux qui répandent de telles rumeurs ne sont pas fiables et ne peuvent étayer leurs spéculations. Nous exhortons les utilisateurs à vérifier la source de l’information avant de sombrer dans une panique inutile. »

La plateforme ajoute que les informations fiables à son sujet sont publiées sur son site Web.

Les conséquences de Terra et de l’affaire Three Arrows Capital (3AC)

Ces derniers temps, nous nous sommes rendu compte que lorsqu’un acteur se retrouvait en difficulté, une contagion pouvait survenir. C’est notamment le cas pour Voyager Digital, qui se déclare en faillite, notamment à cause de sa relation avec Three Arrows Capital. C’est pourquoi nous avons demandé à KuCoin si la plateforme avait été exposée à 3AC, Celsius, ou d’autres acteurs dans la même situation :

« La réponse est négative. La principale chose à comprendre est qu’il n’y a aucun risque pour les utilisateurs de KuCoin. La sécurité des fonds et la disponibilité de toutes les opérations restent notre priorité. Les turbulences du marché peuvent affecter la mise en œuvre de notre stratégie, mais ne peuvent pas affecter les clients de la plateforme. »

Dans la même logique, nous nous demandions si l’explosion de l’écosystème Terra avait eu des répercussions sur KuCoin. L’entreprise répond que si cet épisode a été une alarme pour l’industrie, la plateforme n’a pas été impactée. Cependant, l’évènement a constitué un rappel important de l’un de ses principes de précaution : « Respecter le marché financier et garder le contrôle des risques à l’esprit ».

Le point sur les ressources humaines et l’avenir de KuCoin

Cela n’est pas une surprise, de nombreux acteurs licencient du personnel et nous voyons de telles annonces tous les jours. C’est pourquoi nous voulions savoir si KuCoin comptait suivre cette voie, ou si au contraire, l’exchange prévoyait des embauches.

L’entreprise nous apprend qu’elle reviendra plus en détail sur ce sujet dans un rapport à venir. Néanmoins, elle affirme qu’il y a de la place pour toutes les personnes « efficaces, enthousiastes et professionnelles ». Les secteurs couverts sont variés, cela va du département ressources et développement au marketing, en passant par le management et les travaux relevant de l’image de marque :

« Aucun plan de licenciement ou de gel des embauches, nous continuons à embaucher des spécialistes hautement qualifiés et à recruter près de 300 talents […] compte tenu de la croissance rapide de nos utilisateurs et de l’aménagement de notre entreprise. »

Enfin est venue la question de la régulation. Nous avons demandé à KuCoin si la plateforme comptait obtenir l’enregistrement ou l’agrément de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), ou tout autre statut équivalent. Si l’entreprise n’a pas totalement confirmé cela, elle explique que « le service juridique travaille dans ce sens ». Elle ajoute qu’elle prend ses décisions dans l’intérêt des utilisateurs et qu’elle les tiendra informés sur le sujet.

Si nous sommes incapables de dire quand se terminera le bear market, il est certain que, comme avec KuCoin, le FUD continuera de se répandre sur les réseaux sociaux. L’important dans toute cette affaire est de développer son esprit critique, afin d’être capable de prendre les meilleures décisions pour soi-même.

