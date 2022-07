FUD sur l'USDC : Jeremy Allaire, le PDG de Circle, répond aux rumeurs

Alors que cette période de marchés baissiers est propice aux rumeurs, l’USDC de Circle est victime de FUD. Jeremy Allaire, PDG de la société émettrice, a répondu à ces inquiétudes sur Twitter et nous revenons sur la manière dont est collatéralisé le stablecoin.

L’USDC en proie au FUD

En période de marché baissier, il est courant de voir sur les réseaux sociaux ce que l’on appelle le « fear, uncertainty and doubt » (FUD) et ces derniers jours, l’USDC de Circle et Coinbase n’échappe pas à cela. Les faillites et les difficultés rencontrées par plusieurs grands acteurs de l’écosystème sont effectivement propices aux rumeurs.

De son côté, l’effondrement de l’UST a instillé la crainte envers les stablecoins. Concernant l’USDC, si l’on navigue sur Twitter il est facile de trouver des appels à la prudence. Par exemple, on trouve des allégations selon lesquelles la société paierait des taux importants pour stocker ses réserves. Ce qui lui coûterait alors des milliards de dollars d’intérêts par an :

Circle's USDC scheme is on the brink of collapse. If you read their SPAC IPO filings its clear they have been losing money constantly but theres something dirtier happening underneath. They're at major risk on defaulting on USDC reserves. A deep dive 🧵 on USDC. 👇 pic.twitter.com/GgN5oeD7gO — Geralt Davidson (@CryptoInsider23) June 29, 2022

Comme souvent dans de telles pratiques, les raisonnements manquent de sources. On ne sait pas d’où sortent les chiffres avancés et des fragments de vérités sont arrangés ensemble, pour donner une histoire crédible.

La réponse du PDG de Circle

Jeremy Allaire, le PDG de Circle, a tenu à communiquer pour dissiper le FUD propagé à l’encontre de l’USDC.

1/ With so many firms facing fundamental challenges and risks, Circle has amped up our own information about Circle and USDC. Sharing it here so it's fresh for people to review. We started publishing these in the days following the Terra collapse. https://t.co/SYNpwYxUif — Jeremy Allaire (@jerallaire) July 2, 2022

Dans son argumentaire, Jeremy Allaire souligne notamment la confusion qui est faite entre l’USDC, qui a été prêté par des tiers à des acteurs comme Three Arrows Capital (3AC) et les réserves du stablecoin :

« Il existe également une confusion évidente entre les réserves de l’USDC, qui sont réglementées […] et transparentes […] et l’USDC qui est lui-même utilisé sur les marchés des prêts, loin de Circle. »

En effet, quelles que soient les quantités d’USDC qui ont pu être prêtées à des acteurs en faillite, ces dettes ne dépendent pas de Circle. Ainsi, elles ne peuvent pas impacter le bilan de la société.

L’un des cas de figure où l’entreprise aurait pu être exposée à des acteurs en faillite est le programme Circle Yield. Ce dernier permet de déléguer sa liquidité à Circle Bahamas et cette liquidité est prêtée à d’autres acteurs pour générer du rendement.

Mais là encore, même en cas de faillite du programme, ce dernier n’a pas lieu de créer de contagion avec les réserves du stablecoin. Celles-ci en sont effectivement indépendantes. Cela signifie que la réserve utilisée en collatéral par le stablecoin n’est pas allouée sur des placements à risques.

USDC : un stablecoin régulé

Selon Jeremy Allaire, Circle est dans la position financière la plus solide qu’elle ait jamais eue. Ce dernier partage également plusieurs articles de l’entreprise, expliquant comment l’ancrage au dollar de l’USDC est maintenu. La réserve du stablecoin compte 20 % de dollars fiat et 80 % d’obligations à court terme, à savoir, des bons du Trésor américain.

Chaque mois, les réserves sont auditées par Grant Thornton, le 6ᵉ plus grand cabinet de conseil au monde. Ces réserves sont principalement détenues par BlackRock et BNY Mellon. De plus, les comptes de Circle sont audités chaque année par la Securities and Exchange Commission (SEC).

En cela, il faut différencier l’USDC d’un stablecoin algorithmique comme feu l’UST. Même si le cours peut subir des variations lors d’importants mouvements de marché, il sera toujours possible d’échanger l’actif auprès de Circle au ratio d’un pour un avec le dollar.

Bien sûr, malgré une régulation stricte, il n’est pas impossible pour une entreprise de mentir sur sa situation. Mais si un tel scénario était avéré, Circle, ses responsables et les différentes parties prenantes, feraient alors face à d’importantes conséquences juridiques.

De plus, n’oublions pas que l’EUROC, nouveau stablecoin de l’entreprise adossé à l’euro, va forcément attirer le regard des responsables européens. Dans cette optique, il est donc dans l’intérêt de Circle, d’être le plus fiable possible. Il ne s’agit pas pour autant d’accorder une confiance aveugle à une entreprise. Mais la diversification et l’esprit critique restent les meilleures armes pour tirer son épingle du jeu.

