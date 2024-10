Une vulnérabilité vient d'être réparée sur Bitcoin – Quelles auraient pu être les conséquences ?

Antoine Poinsot et Niklas Gögge, 2 développeurs Bitcoin, ont récemment rapporté une vulnérabilité dans l'implémentation du logiciel Bitcoin « btcd ». Une exploitation de celle-ci par un acteur malveillant aurait pu permettre le vol de fonds et la double dépense de transactions.

Niklas Gögge (@dergoegge) and i just published the details of CVE-2024-38365.

Btcd didn't implement FindAndDelete correctly. An attacker could trigger this behaviour by using a standard P2SH transaction, forking off btcd nodes at virtually no cost.https://t.co/VOQd9kvQPi

— Antoine Poinsot (@darosior) October 10, 2024