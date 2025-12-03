Découverte de nouvelles mines d'or — Sa quantité extractible augmente, pas celle du Bitcoin

Du fait de sa quantité limitée depuis ses origines, le Bitcoin apparaît souvent comme une nouvelle forme d’or dans une version numérique. Une comparaison souvent critiquée et remise en cause, pourtant les stocks d’or extractibles ne cessent d’augmenter.

De nouvelles mines d'or découvertes en Iran et en Arabie saoudite

Le fait s'impose comme une évidence, l'or représente la première valeur refuge mondiale détenue par les investisseurs désireux de protéger leur patrimoine. Une position qui lui permet de figurer très largement en tête du classement des actifs les plus valorisés au monde, avec une capitalisation actuellement estimée à 29 500 milliards de dollars.

Les gouvernements en font usage afin de constituer des réserves pour protéger leurs économies en cas de crise, tout en offrant une diversification bienvenue et une souveraineté financière et monétaire renforcées. Pourtant, un petit nouveau fait parler de lui depuis quelque temps dans le domaine : le Bitcoin et sa capacité à devenir un actif de réserve stratégique.

Un statut très largement soutenu par le fait de considérer le BTC comme une forme d'or numérique, principalement du fait de la limitation de sa quantité totale à 21 millions d'unités. D'autant plus face à l'or, dont la quantité extractible ne cesse d'augmenter avec la découverte régulière de nouvelles mines d'or.

En effet, de récentes informations font état de la mise à jour de nouveaux filons en Iran et en Arabie saoudite, avec des quantités respectivement estimées à 61 millions de tonnes et 11 millions de tonnes en fonction de la qualité effective du minerai d'or extrait. Fait notable : il s'agit du plus gros gisement iranien jamais recensé dans ce pays.

Une quantité d'or en hausse face à un Bitcoin fixé à 21 millions d'unités

Cette découverte iranienne s'inscrit dans un contexte géopolitique très particulier, puisque l'Iran fait face à de nombreuses sanctions internationales. De ce fait, le pays accentue sa quête de ressources minières disponibles afin de relancer son économie tout en réduisant dans le même temps sa dépendance aux devises étrangères.

En parallèle, la population iranienne utilise massivement le BTC et les stablecoins depuis plusieurs années, au point de représenter un quart de la population en 2023. Dans le même temps, l'activité minière liée au Bitcoin ne cesse de croître du fait d'un coût d'extraction qui avoisinerait les 1 300 dollars.

Un exemple assez parlant de la capacité du Bitcoin à offrir dans le même temps une rentabilité minière importante et une réserve monétaire indépendante des sanctions internationales, au point d'avoir déjà séduit depuis quelques années des pays comme le Salvador ou le Bhoutan, dont la réserve de BTC minés représentait 40 % de son PIB en juin dernier.

Dans ce contexte, la hausse de la quantité d'or disponible représente une faiblesse de taille face à l'absence de dilution possible des 21 millions d'unités de BTC inscrits dans le code du Bitcoin. D'autant plus depuis qu'il a fait son entrée dans le top 10 des actifs les plus valorisés au monde.

Source : Little Think Tank

