Ligue pour la sécurité du web3 (LSW3) – Constituer un rempart face aux escroqueries sur la blockchain

La Ligue pour la sécurité du web3 (LSW3) voit le jour en réponse aux nombreuses arnaques et menaces qui sévissent dans l'écosystème blockchain. Avec près de 40 acteurs de premier plan à bord, cette initiative vise à renforcer la coopération entre le secteur public et privé pour lutter contre ces risques. Découvrez cet organisme complémentaire de l'Adan qui vise à accroître la sécurité dans le Web3.

Lancement de la Ligue pour la sécurité du web3 (LSW3)

Face aux arnaques et aux menaces qui pullulent dans l'écosystème blockchain, une quarantaine d'acteurs de premier plan se sont réunis pour lancer la Ligue pour la sécurité du web3 (LSW3).

Complémentaire de l'Adan, le plus important regroupement d’acteurs de l’industrie Web3 en France et en Europe, la LSW3 vise à renforcer la coopération entre le secteur public et le secteur privé afin de lutter contre les arnaques présentes dans l'écosystème.

Concrètement, la Ligue pour la sécurité du web3 constitue un réseau d'échange pour les différents sujets liés aux enjeux du Web3. Elle va également lancer une plateforme de « threat intelligence » en coopération avec le Campus Cyber, lieu emblématique de la cybersécurité en France qui accueille des entreprises de toutes tailles, des services de l’État, des organismes de la formation, des acteurs de la recherche et des associations.

Propulsée par les leaders de l'industrie, la LSW3 est une association loi 1901 constituée d'acteurs de premier plan dans la sphère Web3 française :

Sébastien Martin (PDG et cofondateur de RAID Square), président ;

(PDG et cofondateur de RAID Square), président ; Fabien Aufrechter (VP Web3 chez Vivendi), secrétaire général ;

(VP Web3 chez Vivendi), secrétaire général ; David Prinçay (président de Binance France), vice-président ;

(président de Binance France), vice-président ; Alain Broustail (PDG et cofondateur de Blockchain EZ), vice-président ;

(PDG et cofondateur de Blockchain EZ), vice-président ; Merlin Égalité (cofondateur de Morpho Labs), vice-président ;

(cofondateur de Morpho Labs), vice-président ; Dominique Penin (Associé White-collar Kramer Levin LLP), trésorier ;

(Associé White-collar Kramer Levin LLP), trésorier ; Général Christophe Husson, vice-président à titre honorifique, représentant le ComCyber-MI.

La Ligue pour la sécurité du web3 a pour vocation à servir d’interface entre les pouvoirs publics et les acteurs privés sur les enjeux de hacks, d’arnaques ou de fraude dans l’écosystème web3. Elle a également pour objectif de servir d’espace de prévention et de formation. Sébastien Martin, président de LSW3

De nombreuses sociétés et acteurs de la blockchain ont déjà rejoint les rangs de LSW3, parmi lesquels Chainalysis, Bubblemaps, Hash Consulting, Flowdesk, Orwl Avocats, Kroll, Taurus, Legapass, Iceblock ou encore AML Bot.

Concernant la feuille de route de ce projet bienvenu, la LSW3 prévoit d'organiser et de participer à des conférences pour sensibiliser le public aux enjeux de sécurité du Web3, d'organiser des workshops avec des acteurs publics, de lancer des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, et surtout, d'assurer une veille sectorielle en collaboration avec les politiques et les autorités de régulation.

