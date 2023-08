PEPE : faut-il craindre un dump du memecoin ? Le projet confirme le vol de 17 millions de dollars

Plus la situation avance, plus le brouillard s'épaissit autour de l'affaire PEPE, après de récents transferts de fonds avoisinant les 17 millions de dollars. D'anciens membres du projet ont été dénoncés, mais de nombreux points continuent de semer le doute autour du memecoin à succès.

Que se passe-t-il chez PEPE ?

Le brouillard autour de l'affaire PEPE, le memecoin qui a fait fureur au mois d'avril dernier, a du mal à se dissiper. Effectivement, comme nous le rapportions il y a tout juste quelques jours, les équipes en charge du projet ont subitement transféré 16 billions de tokens PEPE (16,8 millions de dollars) vers des exchanges centralisés (CEX), avant de diminuer le nombre de signatures de leur compte multisignatures.

Hier, après 2 semaines d'inactivité, la personne derrière le compte X (anciennement Twitter) du Pepecoin s'est manifestée, affirmant que les mouvements de fonds suspects étaient bel et bien le fait d'anciens participants au projet mal intentionnés, et que ce dernier était désormais entre ses mains :

« Le multi-sig compte désormais 10 000 milliards de jetons et un signataire restant, et je peux vous assurer que ces jetons ainsi que ce compte Twitter sont entre de bonnes mains. »

an announcement to the $PEPE community: Yesterday on August 24th, 2023, a series of unexpected transactions took place from the $PEPE multisig CEX

Wallet in which ~16 Trillion $PEPE tokens (worth roughly $15m USD) were transferred to various crypto exchanges (OKX, Binance,… pic.twitter.com/iZmXV1TAvw — Pepe (@pepecoineth) August 26, 2023

« Le multi-sig a été configuré pour exiger la présence de 3/4 des signataires pour une approbation. Hier, ces 3 anciens membres de l'équipe sont revenus dans mon dos, se sont connectés au multi-sig, ont volé 16 000 milliards/60 % des 26 000 milliards de jetons multi-sig et les ont envoyés aux exchanges pour les vendre. Ils se sont ensuite retirés du multi-sig pour tenter d'absoudre toute association avec PEPE , supprimant tous leurs comptes sociaux et ne me laissant derrière eux qu'un message indiquant "le multi-sig a été mis à jour, tu as maintenant le contrôle total." »

La personne derrière le communiqué a également précisé qu'elle se disait « choquée » par les événements, et que les tokens n'étaient pas destinés à être vendus sur des CEX.

Concernant le futur du Pepecoin, l'individu assure que le projet sera désormais mené en partenariat avec la communauté, et que des discussions étaient déjà en cours avec « des membres proéminents » dans l'optique de faire du PEPE une cryptomonnaie « décentralisée et anti-fragile ».

L'identité des membres du projet dévoilée ?

Jeremy Cahen, sous le pseudonyme X « Pauly », a dévoilé l'identité de certaines personnes du projet, leur implication dans certains projets passés ainsi que leurs adresses de portefeuilles on-chain sur X :

🚨 @pepecoineth Dox: Here is Zachary Testa aka @degenharambe aka @LordKekLol on TG from Phoenix, AZ. He infamously bought an $865k purple Lambo with his $pepe earnings, all while his team didn’t give a cent to original Pepe the Frog creator @Matt_Furie. pic.twitter.com/93SO79bIXs — PAULY (@Pauly0x) August 24, 2023

« Il a malheureusement acheté une Lambo violette de 865 000 $ avec ses gains de PEPE, alors que son équipe n'a pas donné un centime au créateur original de Pepe the Frog. »

En parallèle, dans un post X du 26 août, l'analyste on-chain Yazan a révélé que certains d'entre eux avaient déjà commencé à vendre les tokens PEPE transférés il y a quelques jours, notamment depuis l'adresse 0x22f6215b40434D9135B06f1C676fd9291936Aac3. Les adresses de ceux suspectés d'être des insiders ayant volé une partie de la caisse ont par ailleurs été compilées sur Arkham Intelligence.

En définitive, l'affaire PEPE semble s'obscurcir de jour en jour, et il semble compliqué de démêler le vrai du faux. Pour l'heure, Yazan a appelé les exchanges centralisés ayant reçu une partie des fonds (Binance, OKX, Bybit et KuCoin) à prendre des mesures, ajoutant qu'il y aurait bientôt des « rapports de police sur ces actions ».

