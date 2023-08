PEPE : rug pull en cours sur le memecoin ? Un étrange mouvement de fonds sème le doute

Le cours du memecoin PEPE a chuté de plus de 20 % après que le wallet multisig des équipes en charge du projet aient changé le nombre de signatures nécessaires pour effectuer des transactions. Et ce n'est pas tout : en parallèle, ce même wallet a transféré 16 billions de tokens PEPE vers différents exchanges dans la foulée, soit l'équivalent d'environ 16,8 millions de dollars.

Any reason why the PEPE multisig wallet changed the threshold to just 2/8 signatures? Seems weird, this isn't standard right?

Also, seems that some has been sent to exchanges pic.twitter.com/1DVZIOvef8

— CryptoNoddy (@Crypto_Noddy) August 24, 2023