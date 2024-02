Le Pepecoin (PEPE) a grimpé de 130 % sur les 7 derniers jours – Comment expliquer cette hausse du memecoin ?

Le Pepecoin (PEPE) a fait sensation en affichant une remarquable hausse de près de 130 % au cours des 7 derniers jours, une performance qui se démarque alors que de nombreux autres altcoins ont du mal à suivre le rythme du Bitcoin. Qu'est-ce qui explique une telle hausse de ce memecoin, qui dépasse désormais le milliard de dollars de capitalisation boursière ?

Le Pepecoin (PEPE) affiche +130 % sur les 7 derniers jours

La récente hausse du Bitcoin a cela de surprenant qu'elle peine à tirer les altcoins vers le haut, alors qu'une transition naturelle plus ou moins longue du roi des cryptomonnaies vers les cryptos à plus faible capitalisation peut souvent être observée après qu'il ait réalisé des gains importants.

Alors que le BTC a vu son cours grimper de plus de 10 % sur les 7 derniers jours, et ce alors que sa capitalisation dépasse 1,1 billion de dollars, relativement peu d'altcoins du Top 100 ont eu l'opportunité d'afficher des gains semblables sur la même période. Une hausse quasi unilatérale qui s'explique en partie par l'explosion des ETF Bitcoin spot, qui battent leurs records de volume journalier depuis 2 jours consécutifs.

👉 Les ETF Bitcoin spot établissent un nouveau record de volume, BlackRock toujours leader

À quelques exceptions près comme l'UNI d'Uniswap, le PYTH, l'AR, le THETA, le FLR, le JASMY ou encore le GALA, nous pouvons cependant observer qu'une certaine cryptomonnaie sort particulièrement du lot : le Pepecoin.

Avec 1,1 milliard de dollars de capitalisation boursière à l'heure de l'écriture de ces lignes, le PEPE siège à la 81e place du podium sur cette métrique, et le memecoin affiche fièrement un gain de presque 130 % sur les 7 derniers jours.

Ce faisant, le Pepecoin s'est brièvement échangé au-dessus de 0,0000029 dollar hier soir aux alentours de 20 heures. Pour la première fois, le 3e memecoin le plus capitalisé du marché s'est ainsi sensiblement rapproché de son prix le plus haut (ATH) de 0,0000055 atteint au mois d'avril 2023.

Évolution du cours du PEPE sur les 12 derniers mois

Selon les données de Coingecko, 1,4 milliard de dollars de volume ont été échangés sur les dernières 24 heures sur le PEPE. En parallèle, 7 millions de dollars de positions ont été liquidées sur le PEPE sur la même période.

D'autres memecoins à la capitalisation boursière similaire ou plus élevée ont connu un gain, mais toutefois plus modéré : le DOGE a gagné 12 % sur les 7 derniers jours, le SHIB 11,6 %, et le BONK 15 %. Seul le WIF, qui se situe toutefois hors du Top 100, affiche un gain conséquent avec +80 % sur la semaine.

👉 Qu'est-ce qu'un memecoin et faut-il en acheter ?

La raison à la hausse du PEPE est encore floue, mais notons toutefois que depuis quelques jours, des rumeurs font état d'un éventuel prochain listing du memecoin sur Coinbase, l'exchange crypto le plus important aux États-Unis. En parallèle, le Pepecoin profite également d'une exposition sur le programme Binance Earn jusqu'au 7 mars prochain.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.