Découvrez les 4 cryptos qui ont le plus performé sur ces 3 derniers mois

Bien qu'il soit indéniable que le marché des cryptomonnaies soit actuellement en phase de correction, certaines cryptos échappent à la norme en affichant des performances remarquables. Découvrez quels sont les altcoins qui ont su se démarquer pour continuer de performer au cours des 3 derniers mois.

Un peu de contexte

Il y a 3 mois, le prix du Bitcoin était d'environ 63 000 dollars. Après que le BTC soit allé à plusieurs reprises revisiter la zone des 70 000 dollars pendant cette période, le mois de juin ne fut pas fructueux pour le roi des cryptomonnaies. En affichant à l'heure de l'écriture de ces lignes un prix de 61 200 dollars, le Bitcoin accuse le coup avec 3 % de baisse en 3 mois.

Durant la phase haussière du BTC pendant ces 3 derniers mois, quelques altcoins l'ont surperformé en affichant des performances parfois vertigineuses. Cependant, le BTC est actuellement en phase de correction et il n'est pas rare que les altcoins souffrent davantage lors de ces périodes.

Malgré tout, certaines cryptos se démarquent de par leur résilience et ont tout de même affiché des résultats remarquables en cette période troublée où règne le doute sur le marché des cryptos. Découvrons les quelques cryptomonnaies du top 50 qui ont vu leur cours grimper de manière importante ces 3 derniers mois.

Les 4 cryptomonnaies du top 50 qui ont le plus performé sur les 3 derniers mois

4 - Monero (XMR)

En 4e position de ce classement, avec une performance de +38 % en 3 mois, nous retrouvons le XMR de Monero. En quelques mots, Monero est une blockchain axée sur la confidentialité offrant des transactions anonymes et intraçables.

Les raisons de la hausse du cours du XMR sont encore floues. Cependant, nous pourrions théoriser un regain d'intérêt pour les privacy coins dans un contexte où des questionnements d'éthique reviennent sur le devant de la scène, notamment avec les récentes arrestations des développeurs de Samouraï Wallet.

3 - Kaspa (KAS)

Avec 40 % de hausse sur les 3 derniers mois, nous retrouvons le KAS de Kaspa. Kaspa se définit comme « le layer 1 le plus rapide, open source, décentralisé et entièrement évolutif au monde ». La technologie de Kaspa repose sur le protocole GhostDag, une adaptation du consensus Nakamoto de Bitcoin.

La raison de la hausse du prix du KAS est très certainement liée à une récente annonce de Marathon Digital, un géant du mining. En effet, fin juin, Marathon Digital annonçait miner activement du KAS. Nous pouvons donc sans prendre trop de risques interpréter cette hausse conséquente en corrélation avec cette nouvelle.

2 - Pepecoin (PEPE)

Avec près de 60 % de hausse sur les 3 derniers mois, le PEPE se place à la 2e place de ce classement. Le Pepecoin est un memecoin représentant Pepe the Frog, un personnage de bande dessinée créé par le dessinateur Matt Furie.

La raison de la hausse du cours du PEPE est encore floue. Cependant, fin mai, une actualité faisait grand bruit dans la communauté crypto : un trader talentueux muni d'une grande patience avait réussi à changer 3 000 dollars en 46 millions de dollars ! Le genre de nouvelle qui pousse au Fear Of Missing Out (FOMO) les moins avertis et de fait peut créer une pression acheteuse à court ou plus long terme, comme le prouve l'engouement autour des memecoins.

En somme, malgré une correction du cours des cryptomonnaies, certaines cryptos trouvent suffisamment de force pour s'extirper avec vigueur du sentiment négatif prédominant sur le marché actuel des cryptos. Des altcoins comme PEPE, TON, KAS et XMR affichent ainsi des performances remarquables au cours des 3 derniers mois.

1 - Toncoin (TON)

Et à la première place de ce podium se trouve le TON de Toncoin avec une hausse de 60 % sur les 3 derniers mois. La blockchain The Open Network fut développée initialement par le réseau social Telegram puis abandonnée aux mains de sa communauté après des problèmes réglementaires avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Bien que le projet soit actuellement sous l'égide de sa communauté, il ne perd pas en popularité, bien au contraire ! Un véritable engouement est perceptible autour du développement de la blockchain TON dans la communauté crypto. Une des raisons de la hausse du cours du TON serait certainement la hype autour du projet et l'arrivée des « Tap to earn ».

Source : Coingecko

