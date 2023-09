Comment stocker du Bitcoin (BTC) sur MetaMask ?

Découvrez comment il est possible de détenir du Bitcoin (BTC) sur un portefeuille MetaMask pour facilement l'échanger contre d’autres cryptomonnaies ou pour l'utiliser avec des protocoles de finance décentralisée (DeFi).

Le rôle du Wrapped Bitcoin (WBTC)

Le portefeuille crypto MetaMask fonctionne exclusivement avec les blockchains compatibles avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM), telles que Polygon (POL), Fantom (FTM), BNB Chain (BNB) et bien d'autres.

Par conséquent, il n’est pas possible de stocker des BTC sur MetaMask de manière native, car la blockchain Bitcoin n’est pas prise en charge par ce wallet.

Toutefois, une solution de remplacement existe sous la forme du Wrapped Bitcoin (WBTC), ou « Bitcoin Emballé » en français. Il représente une version du BTC opérant sur la blockchain Ethereum.

Le WBTC est un token ERC-20 conçu pour toujours avoir la même valeur que le Bitcoin (BTC) qu'il représente.

Le Wrapped Bitcoin peut donc être considéré comme une forme de stablecoin adossé au Bitcoin. Il est verrouillé sur la blockchain Bitcoin grâce à un protocole à la façon dont Tether conserve des dollars sur un compte en banque pour émettre des USDT.

Par la suite, des unités de WBTC sont émises sur la blockchain Ethereum, ou sur une chaîne compatible avec l'EVM, de la même manière dont Tether émet ses USDT. Ainsi, pour chaque WBTC en circulation, il y a 1 véritable BTC verrouillé au sein du protocole, de manière à ce qu’un WBTC soit toujours échangeable contre un BTC.

Stocker du BTC de manière native n’est donc pas possible avec MetaMask, mais cela devient possible avec du WBTC.

C’est notamment avec le WBTC qu’il est possible de profiter des outils de la finance décentralisée (DeFi) avec du Bitcoin, idéal pour générer quelques rendements supplémentaires tout en étant un holder.

Pour stocker des WBTC sur MetaMask, il faudra donc en acquérir auprès d’une plateforme centralisée comme Binance en échange d’autres cryptomonnaies en fonction des paires disponibles. Cela est aussi possible de manière décentralisée sur des plateformes comme Uniswap, mais cela requiert de disposer de tokens ERC-20 au préalable.

Les alternatives à MetaMask pour stocker du BTC

Bien que le portefeuille MetaMask ne supporte pas la blockchain Bitcoin, d’autres portefeuilles numériques sont nativement compatibles avec cette dernière et permettent de stocker des BTC sans utiliser le WBTC.

Trust Wallet, propriété de Binance depuis 2018, est un hot wallet non-custodial. Il vous donne accès à plus d'un million de tokens et cryptomonnaies sur plus de 50 blockchains. Son code open source sur GitHub garantit transparence et sécurité. Il permet de gérer vos NFTs, d'acheter des cryptos par carte bancaire, échanger des devises et explorer la DeFi.

Exodus, disponible sur ordinateur (Windows, MacOS et Linux) ainsi que sur mobile (Android, iOS), Exodus est un hot wallet. Il offre un avantage majeur en prenant en charge plusieurs blockchains telles que Bitcoin, Ethereum, Solana et Algorand.

DeFi Wallet, créé par Crypto.com, est un hot wallet non-custodial offrant un accès à plus de 1000 tokens sur plus de 30 blockchains différentes. Il facilite le staking de diverses cryptomonnaies, l'interaction avec les DApps, la gestion de vos NFTs, et l'échange de vos tokens.

XDEFI est une extension de navigateur qui facilite la gestion des cryptomonnaies en fusionnant différentes blockchains et fonctionnalités clés. En mode non-custodial et cross-chain, XDEFI offre des capacités de stockage, de gestion de NFTs, d'interaction avec les DApps, ainsi que des échanges de tokens même cross-chain via ThorChain. De plus, vous pouvez lier des portefeuilles physiques à XDEFI pour une expérience intuitive.

THORChain (RUNE) est un protocole créé en 2018 visant à résoudre le manque d'échanges cross-chain pour les cryptomonnaies comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). Basé sur Cosmos, THORChain permet des échanges nativement et de manière décentralisée entre blockchains via son DEX : THOR Swap. Il offre également des rendements via des pools de liquidités et a un token natif : le RUNE.

En outre, les portefeuilles physiques comme le Ledger Nano S Plus de l'entreprise française, sont particulièrement appréciés des investisseurs pour stocker du Bitcoin. Cette option s'avère être plus sécurisée que les portefeuilles numériques, mais demande une certaine rigueur pour conserver sa clé privée.

Conclusion sur le stockage de BTC sur un portefeuille numérique

Bien que MetaMask ne puisse pas nativement accueillir le Bitcoin, l'écosystème des cryptomonnaies regorge d'alternatives. D’autres portefeuilles tels que Trust Wallet, Exodus, le DeFi Wallet de Crypto.com, XDeFi et la THORChain (RUNE) révèlent une myriade d'options pour gérer vos actifs.

En dépit de la solution offerte par le WBTC, avoir ses BTC nativement reste la manière la plus sécurisée de les posséder. En effet, le Wrapped Bitcoin (WBTC) peut se décorréler de la valeur du Bitcoin (BTC) lui-même.

Par exemple, lors de la panique créée par la faillite de la plateforme FTX, le WBTC avait perdu plus de 2% de sa parité avec le Bitcoin (BTC) ne valant plus que 0.98 BTC pendant quelques heures.

Finalement, ces diverses approches pour posséder du Bitcoin ciblent différents types d'utilisations. Si vous aspirez à utiliser Bitcoin dans la DeFi, le WBTC paraît être le choix optimal.

En revanche, si votre objectif est de détenir du Bitcoin sur des blockchains peu onéreuses en frais de transaction, les détenir sur le Lightning Network semble être une alternative plus sûre.

