MetaMask est désormais compatible avec n'importe quelle blockchain, dont Bitcoin (BTC)

MetaMask introduit « MetaMask Snaps », une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'ajouter des add-ons pour personnaliser et étendre les fonctionnalités du portefeuille. Actuellement en bêta ouverte, MetaMask Snaps propose 34 « Snaps » pouvant être installés par les utilisateurs, y compris des fonctionnalités pour interagir avec les blockchains non EVM, y compris Bitcoin (BTC). Une révolution ?

MetaMask désormais interopérable et personnalisable

Consensys, la société mère de MetaMask, vient de dévoiler « MetaMask Snaps », une nouvelle fonctionnalité présentée par la firme comme une révolution, qui permet à ses utilisateurs d'accéder à une « personnalisation sans précédent ».

Pour imager ce nouvel outil, il faut voir les MetaMask Snaps comme des add-ons créés par des sociétés extérieures à Consensys pouvant être ajoutées au célèbre portefeuille afin d'accroître ses fonctionnalités.

Actuellement en bêta ouverte, MetaMask Snaps propose d'ores et déjà 34 « Snaps » pouvant être installés par les utilisateurs, qui permettent d'ajouter des fonctionnalités pratiques, des fonctionnalités de sécurité, mais aussi et surtout, qui permettent d'étendre la compatibilité de MetaMask avec d'autres blockchains, dont Bitcoin (BTC).

Aperçu du Snap Zion, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec Bitcoin depuis MetaMask

Bien sûr, avec une telle annonce, vient directement se poser la question de la sécurité du portefeuille et donc des fonds des utilisateurs. À ce titre, les différents Snaps proposés par MetaMask ont tous subi au moins un audit externe, et ce avant d'être vérifiés une nouvelle fois par les équipes de MetaMask. De plus, le ou les audits ainsi que le code de chaque Snap sont directement consultables sur GitHub.

Selon MetaMask, cette étape supplémentaire devrait cependant être automatisée lorsque MetaMask Snaps sera disponible dans sa version finale :

« MetaMask continuera d'auditer et d'incorporer les Snaps dans la liste d'autorisation jusqu'à ce que la transition vers un système permissionless soit réalisée, éliminant ainsi le besoin de cette étape intermédiaire. »

Une vraie révolution pour les utilisateurs

L'interopérabilité offerte par MetaMask Snaps est sans aucun doute la nouvelle la plus importante : initialement pensé pour Ethereum, puis pour les réseaux compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine, MetaMask est donc désormais théoriquement compatible avec toutes les blockchains.

« Bien que ses origines soient ancrées dans Ethereum, MetaMask est convaincu que l'innovation se produit dans de nombreux domaines à travers l'écosystème Web3. »

Assurément, une telle nouveauté ne peut que consolider la place de leader de MetaMask sur le marché des wallets EVM. La plupart des portefeuilles Web3 dédiés à d'autres blockchains ou à des layers 2 ne devraient cependant pas trop se retrouver inquiétés de cette nouveauté, ces derniers ayant eux-mêmes la possibilité de s'intégrer à MetaMask grâce à Snaps :

Exemples de wallets disponibles sur MetaMask Snaps

Actuellement, hormis les outils d'interopérabilité, MetaMask Snaps comprend aussi des instruments pratiques dédiés aux notifications ou à la sécurité, par exemple en affichant des informations supplémentaires ou plus claires lors des transactions.

Dan Finlay, le cofondateur de MetaMask, a souligné l'importance de travailler de concert avec la communauté du célèbre portefeuille Web3, qui dépasse désormais les 100 millions d'utilisateurs :

« La partie la plus importante de l'histoire de Snaps pour moi est que nous avons maintenant un système au cœur de notre portefeuille qui nous permet de prendre du recul et d'inviter humblement la communauté à fournir ses propres solutions aux problèmes les plus difficiles. »

Source : communiqué de presse

