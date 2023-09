MetaMask sell : le portefeuille Web3 ajoute une fonctionnalité crypto-to-fiat pour vendre ses cryptomonnaies

L'incontournable portefeuille Web3 MetaMask vient d'ajouter une fonctionnalité « Sell » à son kit d'outils pour permettre à ses utilisateurs de vendre leurs cryptomonnaies en quelques clics.

We are beyond thrilled to announce our latest feature: Sell.

Yes, you read that right. Available on MetaMask Portfolio, ‘Sell’ allows you to cash out your crypto for fiat currency easily.

🔗 Discover more at https://t.co/aaSgTswEMo pic.twitter.com/pJa1ZndLQA

— MetaMask 🦊💙 (@MetaMask) September 5, 2023