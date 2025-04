Mastercard adopte pleinement les stablecoins grâce à toutes ces nouveautés

Nous le savons depuis plusieurs années maintenant, Mastercard prend le sujet des cryptomonnaies très au sérieux, grâce à plusieurs initiatives au sein de l’écosystème. Cette fois encore, le géant des paiements prouve son intérêt, en plongeant dans la narrative des stablecoins à travers plusieurs nouveautés.

L’une d’entre elles réside dans un partenariat avec Nuvei et Circle, de façon à permettre aux commerçants de recevoir leurs paiements en stablecoins, quel que soit le mode de règlement choisi par l’acheteur.

Pour l’heure, cette fonctionnalité se concentre sur les stablecoins de Circle, comme l’USDC, mais des discussions sont en cours avec Paxos pour étendre le service.

Du côté des paiements de détails, Mastercard a aussi fait valoir ses partenariats avec MetaMask, Binance, Kraken, Gemini, ou encore Crypto.com notamment, permettant de dépenser des cryptomonnaies à travers les 150 millions de points de ventes de son réseau mondial. Plus encore, sa solution Mastercard Move permet de retirer des stablecoins de ces plateformes vers son compte bancaire.

De plus, le géant des paiements s’associe maintenant à OKX pour lancer une nouvelle carte crypto. Haider Rafique, le directeur marketing d’OKX, a commenté cette collaboration :

Notre partenariat stratégique avec Mastercard pour le lancement de la carte OKX reflète notre engagement à rendre la finance numérique plus accessible, plus pratique et plus pertinente au quotidien. Ensemble, nous franchissons une étape importante vers l’intégration des stablecoins dans les transactions quotidiennes et la création d’expériences plus riches […].