Le géant des paiements Stripe développe son propre « produit stablecoin »

Vendredi, le spécialiste des paiements Stripe a officialisé le développement d’un nouveau « produit stablecoin ». Que savons-nous sur cette initiative ?

Stripe adopte à son tour la narrative stablecoin

Parmi les narratives crypto qui ont le vent en poupe, les stablecoins connaissent une hausse quasi constante, avec à ce jour une capitalisation de plus de 240 milliards de dollars. Tandis que de plus en plus d’acteurs, et pas nécessairement crypto-natifs, déploient leur propre initiative, c’est désormais au tour de Stripe de se lancer.

En effet, Jennifer Lee, la responsable des produits crypto du géant des paiements, a révélé vendredi sur X que « Stripe construit un nouveau produit stablecoin, propulsé par Bridge ».

Pour rappel, Stripe avait annoncé le rachat de Bridge à l’automne dernier, une société justement spécialisée comme plateforme de stablecoins, dont l’acquisition a été finalisée en février.

👨‍🏫 Qu’est-ce qu’un stablecoin ?

Ainsi, Stripe est prête à lancer les premières expérimentations et lance un appel aux entreprises souhaitant participer à ces tests, sous réserve qu’elles ne soient pas basées aux États-Unis, dans l’Union européenne ou bien au Royaume-Uni.

De son côté, Patrick Collison, le PDG de Stripe, salue l’accomplissement d’un projet vieux de plusieurs années :

Nous voulions créer ce produit depuis une dizaine d’années, et c’est désormais chose faite.

Soulignons ici le choix des mots, puisqu’il est bel et bien mentionné « produit stablecoin », en particulier par Jennifer Lee, et non « stablecoin » à proprement parler. Ce qui est certain, c’est que ce projet sera en dollars. Toutefois, il n’est à ce jour pas encore clair si ces travaux portent sur un nouvel actif visant à concurrencer les géants du secteur, ou bien s’il s’agit de services autour de stablecoins existants.

🔎 Quel stablecoin dollar choisir ?

Pour rappel, Stripe permet depuis octobre dernier aux commerçants de plusieurs pays d’accepter les paiements en USDC, et ce, sur les blockchains Ethereum (ETH), Solana (SOL) et Polygon (POL).

