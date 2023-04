Le géant mondial des paiements Mastercard a dévoilé sa dernière innovation en matière de blockchain : Mastercard Crypto Credential.

L’objectif de cette nouveauté est d’apporter un ensemble de solutions pour tout ce qui touche à l’identification :

De manière plus simplifiée, Mastercard Crypto Credentiel s’articulera autour de plusieurs axes, dont le plus notable pour le grand public concerne le remplacement des adresses par des pseudonymes. En effet, la longue suite alphanumérique de ces adresses publique pourra être reliée à un alias, à la manière de ce qu’il est possible de faire avec des solutions telles qu’Ethereum Name Service (ENS) par exemple.

Comme le montre la vidéo promotionnelle ci-dessous, à partir de 50 secondes, ces pseudonymes s’inscriraient sous le format « alias.mastercard » :

At #Consensus23, we announced how we are instilling trust in the blockchain ecosystem through Mastercard Crypto Credential. With crypto wallet providers @Bit2Me_Global, @LiriumAG , @MercadoBitcoin and @UpholdInc and public blockchain network organizations @AptosLabs,… pic.twitter.com/P33mtDVAas

— Mastercard News (@MastercardNews) April 28, 2023