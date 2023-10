Achat de NFT sur Ethereum avec une MNBC : Mastercard montre le succès de sa solution

Dans le cadre d’un projet pilote avec la Reserve Bank of Australia, Mastercard a montré qu’il était possible d’acheter un NFT sur Ethereum avec une MNBC. Comment fonctionne cette solution d’interopérabilité ?

Mastercard dévoile l’avancée de ses travaux sur l’interopérabilité des MNBC

Mastercard mène de nombreux travaux dans l’écosystème blockchain depuis plusieurs années maintenant, y compris en ce qui concerne les monnaies numériques de banque centrales (MNBC).

👉 Qu’est-ce qu’une MNBC ?

Cette semaine, le géant des paiements a communiqué sur une expérimentation avec la Reserve Bank of Australia (RBA) et le Digital Finance Cooperative Research Centre (DFCRC) dans le but d’explorer l’interopérabilité entre les différents systèmes de paiements.

Ainsi, Mastercard a déployé sa solution Multi-Token Network, présentée en juin dernier, et a collaboré avec les sociétés Cuscal et Mintable, afin de démontrer comment bridger des MNBC d’une blockchain à une autre, y compris des blockchains publiques.

C’est dans ce contexte, que l’entreprise a montré qu’il était possible d’acheter un token non fongible déployé sur Ethereum (ETH), au moyen d’une MNBC encore en projet pilote, mettant ainsi l’accent sur la communication entre deux systèmes fermés.

Richard Wormald, président de la division Australie Asie de Mastercard, a accueilli ces développements avec optimisme :

« Alors que l’économie numérique continue de mûrir, Mastercard a constaté une demande des consommateurs souhaitant participer au commerce sur plusieurs blockchains, y compris les blockchains publiques. Cette technologie a non seulement le potentiel d’offrir davantage de choix aux consommateurs, mais elle ouvre également de nouvelles opportunités de collaboration entre les réseaux publics et privés pour générer un véritable impact dans l’espace de la monnaie numérique. »

👉 Pour aller plus loin — Retrouvez notre guide sur les cartes bancaires permettant de payer en cryptomonnaies

Comment cela a-t-il fonctionné ?

Afin de mener à bien ces travaux, plusieurs prérequis ont été nécessaires, et la possibilité d’acheter un NFT du Bored Ape Yatch Club (BAYC) avec de l’euro numérique ou n’importe quelle autre MNBC n’est pas encore à l’ordre du jour.

En premier lieu, il a fallu créer des autorisations nécessaires pour les parties impliquées. Cela comprend les wallets utilisés dans cette expérimentation, tant sur Ethereum qu’au sein du système pilote de la MNBC australienne, mais également le smart contract du NFT sur Ethereum.

Grâce à Multi-Token Network, Mastercard peut ensuite encapsuler des MNBC, afin de les bridger d’une blockchain à une autre, et c’est ce procédé qui a permis la transaction, ce dont s’est félicité Richard Wormald :

« Comme démontré dans ce projet, les solutions qui jouent un rôle clé dans Multi-Token Network ont ​​le potentiel de permettre de nouveaux niveaux d’interopérabilité entre les blockchains, de manière sûre et sécurisée. »

Par ailleurs, le système permet de contrôler les autorisations des acteurs grâce à une vérification Know Your Customer (KYC).

Tandis que l’interopérabilité entre les différentes MNBC est un sujet prenant de plus en plus d’ampleur, nous voyons là qu’en plus de communiquer entre-elles, de solutions sont aussi en développement pour pouvoir les utiliser sur des réseaux publics également.

👉 Dans l’actualité également — Ethereum (ETH) : à peine 2 heures sont maintenant nécessaires pour devenir validateur

Source : Mastercard

