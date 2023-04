Google Cloud s'associe à Polygon Labs pour soutenir son développement dans le Web3

Google Cloud et Polygon Labs se sont associés pour faciliter la création et le déploiement d'applications décentralisées (dApps) sur la sidechain Polygon (MATIC) et sur Polygon zkEVM. Grâce à ce partenariat, les développeurs pourront bénéficier de ressources et de capitaux supplémentaires, ainsi que d'un contrôle total sur l'hébergement des nœuds déployés.

Google Cloud et Polygon Labs s'associent

Le géant de la tech Google n'en finit pas de montrer son intérêt pour le secteur du Web3 et plus largement de la blockchain. Effectivement, lors du Consensus 2023 organisé par CoinDesk à Austin, au Texas, Google Cloud et Polygon Labs ont annoncé conjointement un partenariat pluriannuel visant à développer l'infrastructure de la sidechain Polygon (MATIC), mais également de Polygon zkEVM et Polygon Supernets.

Concrètement, ce partenariat au sommet vise à permettre aux développeurs présents dans l'écosystème Polygon de créer et déployer leurs applications décentralisées (dApps) ainsi que l'ensemble de leurs produits Web3 de façon plus simple et plus rapide.

Cela sera notamment permis grâce à Blockchain Node Engine, le service de nœuds entièrement géré de Google, qui dessert déjà la blockchain de layer 1 Ethereum (ETH), entre autres. Une initiative qui permettra aux acteurs du réseau d'exercer un contrôle total sur l'hébergement des nœuds déployés à travers ce service.

Pour Ryan Wyatt, le président de Polygon, ce partenariat devrait ouvrir la voie à de nouvelles possibilités :

« L'annonce d'aujourd'hui avec Google Cloud vise à augmenter le débit des transactions pour permettre des cas d'utilisation dans les jeux, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la DeFi. Cela ouvrira la voie à la création d'un nouveau système de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cela ouvrira également la voie à un plus grand nombre d'entreprises qui adopteront la technologie blockchain par l'intermédiaire de Polygon. »

Des tests déjà prometteurs pour Polygon zkEVM

Lancé le mois dernier sur Ethereum, le layer 2 Polygon zkEVM (basé sur la technologie des zkRollups compatibles EVM) devrait se voir considérablement amélioré grâce à ce partenariat avec Google Cloud. Effectivement, une batterie de tests aurait déjà été effectuée et ferait état de transactions moins chères et plus rapides.

Selon Mitesh Agarwal, un représentant de Google Cloud pour la branche Asie-Pacifique, l'infrastructure de Google optimise la résilience des solutions de scalabilité :

« Google Cloud aide l'industrie à atteindre une vitesse de fuite en orientant nos efforts d'ingénierie vers des domaines tels que l'amélioration de la disponibilité des données et l'amélioration de la résilience et de la performance des protocoles de mise à l'échelle telles que les preuves à divulgation nulle (zkRollups). »

Au-delà des avantages techniques purs, ce partenariat permettra également à Google de fournir des ressources et des capitaux aux développeurs évoluant sur Polygon. Sous certaines conditions, certaines startups pourront ainsi bénéficier à la fois du soutien de Polygon Ventures, mais également du programme Google for Startups Cloud Program.

Source : CoinDesk

