Robinhood présente Connnect, sa solution pour lier sa plateforme aux applications Web3

Robinhood a dévoilé Connect, sa dernière innovation permettant de lier la plateforme à des applications Web3 pour recharger facilement celles-ci en cryptomonnaies, même grâce à des monnaies fiduciaires. Exodus et Phantom devraient bientôt intégrer cette solution.

Robinhood Connect ambitionne de faciliter l’accès au Web3

L’appétence de Robinhood pour les cryptomonnaies n’est pas nouvelle, et l’entreprise réaffirme sa position avec sa dernière nouveauté Robinhood Connect, annoncée dans le cadre de l’évènement Consensus 2023 organisé par nos confrères de CoinDesk.

Le concept est simple : lier la plateforme Robinhood aux diverses applications décentralisées, de manière à pouvoir transférer aisément des actifs. En outre, tout cela pourra être fait depuis l’application en question, sans avoir besoin de quitter la page.

Le tout est promis sans frais et doit même offrir la possibilité aux utilisateurs de recharger lesdites applications Web3 en monnaies fiat facilement. Cela peut notamment être des wallets crypto, et ce doit d’ailleurs bientôt être le cas pour Exodus et Phantom, comme l’a annoncé Robinhood sur Twitter :

Johann Kerbrat, directeur général de Robinhood Crypto, a montré son enthousiasme pour le futur :

« La crypto et Web3 ont le potentiel de changer l’avenir du système financier pour le mieux, mais nous reconnaissons qu’il existe encore des obstacles importants empêchant une adoption plus large. Notre conviction dans l’avenir du Web3 reste forte, et nous avons continué à créer de nouveaux produits qui placent l’accessibilité et la convivialité de la cryptographie au premier plan pour les clients […] »

Une refonte de la plateforme

Au-delà de Connect, Robinhood est également revenu sur la refonte de sa plateforme afin de mieux mettre les cryptomonnaies en valeur. Cela est notamment passé par des graphiques plus avancés pour le trading, avec l’ajout d’indicateurs techniques. De plus, de nouveaux types d’ordres ont fait leur apparition tels que les ordres limites, ainsi que des alertes de prix.

Par ailleurs, la fonctionnalité « Learn and Earn » ajoutée fin 2022 a vu plus d’un million d’utilisateurs participer. Ce concept, présent également sur de nombreuses plateformes, permet d’en apprendre plus sur certains sujets blockchain tout en étant récompensés par une petite quantité de cryptomonnaie.

Malgré tout, Robinhood semble encore se chercher, ce qui se traduit entre autres par un titre qui connaît quelques difficultés en bourse. Avec un prix de 8,82 dollars, l’action évolue toujours proche de ses plus bas, en baisse d’environ 90 % depuis son plus haut historique. Cela porte ainsi la capitalisation à 7,9 milliards de dollars.

👉 Dans l’actualité également — Blockchain : le Comté de Santa Cruz en Californie va lancer un wallet Web3 pour ses citoyens

Source : Robinhood

