Comment acheter des actions Mastercard facilement ?

Vous envisagez d'acheter l'action de Mastercard, mais vous êtes incertain sur la marche à suivre ? Pour acquérir des actions de l'entreprise Mastercard, il est nécessaire de passer par une plateforme spécialisée. Voici un guide simple pour acquérir rapidement des actions Mastercard en 2024.

Où acquérir des actions Mastercard ?

Vous envisagez d'acheter des actions de l'entreprise Mastercard, mais vous ne savez pas via quelle plateforme ?

Voici une sélection de 4 plateformes (toutes régulées par des autorités de régulation européennes) où vous pouvez acheter des actions de Mastercard :

Facile à utiliser, la plateforme eToro est conseillée pour les débutants et répondra à l'ensemble de vos attentes en ce qui concerne l'acquisition d'actions de Mastercard.

🤔 Vous souhaitez en savoir plus sur les étapes à suivre pour acheter des actions Mastercard avec eToro ? Suivez notre guide👇

Guide pour acheter l'action Mastercard sur eToro

Comment s'inscrire sur eToro ?

Établie en 2017, la plateforme eToro s'érige comme un précurseur dans le domaine de l'investissement en ligne. Elle donne l'opportunité d'investir dans une vaste gamme d'instruments financiers, incluant les actions, les ETF, le Forex, les matières premières et même les cryptomonnaies.

Pour ouvrir un compte sur eToro, appuyez sur le bouton ci-dessous (lien d'affiliation). Ensuite, une fois sur la page d'accueil d'eToro, cliquez sur le bouton « Commencer à investir » positionné en bas à gauche :

Une fois orienté vers la page d'inscription d'eToro, vous avez l'option de vous enregistrer en utilisant votre compte Facebook ou Google (Gmail). Vous pouvez également choisir une méthode d'inscription plus traditionnelle en indiquant un pseudonyme, une adresse e-mail et un mot de passe robuste.

Pour finaliser votre inscription sur la plateforme eToro et procéder à l'achat d'actions Mastercard, il vous sera maintenant nécessaire de fournir des détails supplémentaires concernant votre identité : fournir une pièce d'identité, valider un numéro de téléphone, et répondre à un bref questionnaire. eToro se conforme aux réglementations françaises, rendant cette étape indispensable.

🤔 Besoin d'un guide plus détaillé ? Voici comment ouvrir un compte sur eToro étape par étape

Après l'activation de votre compte eToro, il vous est possible d'y créditer des euros en vue d'acquérir des actions Mastercard. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « Dépôt de fonds », située en bas à gauche de l'interface.

Il est essentiel de noter que le montant affiché sur eToro est en dollars américains, et l'ensemble des transactions s'opère dans cette devise. Cependant, n'ayez aucune inquiétude : si vous déposez en euros, la conversion en dollars américains est réalisée automatiquement.

Afin d'alimenter votre compte eToro avec des euros, vous avez le choix entre 2 options : le virement bancaire ou la carte de crédit. Pour vous orienter dans votre choix, voici un descriptif des particularités associées à chaque mode de paiement sur eToro :

💳 Carte bancaire 🏦 Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 100 $ 500 $ Frais Aucuns Aucuns Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Vous avez des doutes sur comment alimenter votre compte eToro ? Pour un guide complet, optez pour l'onglet correspondant à votre moyen de paiement désiré :

Comment effectuer un dépôt en utilisant une carte bancaire ? Si vous choisissez d'alimenter votre compte eToro par carte de crédit/débit, suivez ces instructions : Sélectionnez « Carte de crédit » dans les choix proposés ; Saisissez le numéro de votre carte de crédit/débit ; Indiquez la date d'échéance de votre carte ; Renseignez le code CVC de 3 chiffres, situé au dos de votre carte. Après confirmation de ces informations, les fonds seront directement crédités sur votre compte eToro. Sur votre extrait de compte ou via votre application bancaire, vous verrez apparaître la transaction sous la dénomination « eToro (Europe) Ltd. ».

Comment transférer des euros par virement bancaire ? Si vous choisissez le virement bancaire pour créditer votre compte eToro, voici la marche à suivre : Dans la section des modes de paiement, sélectionnez « Virement bancaire » et cliquez sur « Continuer ». Les coordonnées bancaires associées à eToro s'afficheront et vous recevrez également ces informations par mail ; Connectez-vous à votre espace bancaire en ligne (ou allez à votre agence) pour procéder au virement ; N'oubliez pas de prendre note de l'identifiant de transaction communiqué. Cet identifiant permet à eToro d'associer les montants transférés à votre compte ; Lorsque vous effectuez le virement, veillez à intégrer cet identifiant. En fonction de votre établissement bancaire, insérez-le dans les champs nommés « Note », « Mémo » ou « Référence du virement ». Sachez que les approvisionnements par virement bancaire sur eToro peuvent nécessiter entre 4 et 7 jours ouvrés pour être traités.

Obtenir des actions Mastercard en quelques clics

Vous avez maintenant des euros sur votre compte eToro ? Vous pouvez alors procéder à l'achat d'actions Mastercard. Pour ce faire, dans la barre de recherche de la plateforme, renseignez « Mastercard » ou « MA » puis cliquez sur « Investissez ».

Un nouvel écran apparaîtra, affichant le prix d'une action Mastercard. Vous pouvez spécifier le montant que vous désirez investir, par exemple 1 000 $. En appuyant sur « Ouvrir la position », vous entamez la procédure d'acquisition des actions Mastercard.

Vous détenez à présent un CFD sur l'action Mastercard. Cela veut dire que, même si vous n'avez pas le titre matériel de l'action Mastercard, vous serez assujetti aux fluctuations de sa valeur sur le marché.

Si vous débutez dans le domaine de l'investissement, il est recommandé d'éviter l'usage d'effet de levier. Conservez le paramètre x1 pour limiter les dangers liés à ce mécanisme financier.

💡 À noter : bien qu'eToro affiche les valeurs en dollars, vos ordres sont opérés en euros. La conversion se fait de façon automatique au moment de l'opération.

FAQ : Questions fréquentes sur l'action Mastercard

✅ Qu'est-ce que Mastercard ? Mastercard est une société internationale spécialisée dans les solutions de paiement, permettant les transactions électroniques dans le monde entier. Elle est particulièrement reconnue pour son réseau qui prend en charge les cartes de crédit, de débit et les paiements numériques. À noter que Mastercard n'émet pas directement de cartes, mais collabore avec des banques et institutions financières qui les distribuent sous sa marque.

✅ Quels sont les principaux concurrents de Mastercard ? Mastercard est en concurrence avec d'autres grands acteurs du secteur des paiements, notamment Visa et American Express. Ces entreprises offre des services similaires à Mastercard dans le domaine des transactions financières et des paiements par carte à l'échelle mondiale.

✅ Est-ce que Mastercard verse des dividendes à ses actionnaires ? Oui, Mastercard verse des dividendes de manière régulière à ses actionnaires.

✅ L'action Mastercard est-elle dans le S&P 500 ? Oui, Mastercard fait partie de l'indice S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. En tant que leader dans le secteur des paiements, l'entreprise contribue de manière significative à cet indice.

