Mastercard s'associe à MoonPay pour explorer les technologies Web3

Alors que Mastercard mène de nombreux travaux en matière de technologies blockchain, la dernière annonce en date consiste en un partenariat avec la société de paiements crypto MoonPay. En effet, cette dernière a officialisé cette collaboration à l’occasion de l’évènement Money20/20 à Las Vegas :

We’re excited to officially announce our partnership with @Mastercard, one of the largest technology companies in the payments industry 🥳👇 pic.twitter.com/zdWzYefsPN

— MoonPay 🟣 (@moonpay) October 25, 2023