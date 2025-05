À l’occasion d’une table ronde sur la tokenisation, Paul Atkins, le nouveau président de la Securities and Exchange Commission (SEC), a tenu des propos particulièrement optimistes vis-à-vis des technologies blockchain lors de son discours d’ouverture.

D’ailleurs, il insiste sur la portée de cette révolution technologique, en faisant un comparatif avec la musique, dont le support a largement évolué ces dernières décennies :

Ce mouvement de titres des systèmes hors chaîne vers les systèmes on-chain s’apparente à la transition des enregistrements audio, des disques vinyle aux cassettes, puis aux logiciels numériques il y a plusieurs décennies. La possibilité d’encoder facilement l’audio dans un format de fichier numérique, facilement transférable, modifiable et stockable, a ouvert la voie à une innovation considérable dans l’industrie musicale.

Par la suite, cela a conduit à une interopérabilité avec de nombreux appareils et applications, ouvrant la voie à de nouveaux produits tels que le streaming, ce qui a bénéficié « grandement aux consommateurs et à l’économie américaine », selon ses dires.

Ainsi, Paul Atkins revient sur les opportunités permises par la tokenisation et notamment les cas d’utilisation dans les marchés financiers. Sans surprise, il promet donc un tournant décisif dans l’approche réglementaire de la SEC concernant les cryptomonnaies, en comparaison de ce qu’a pu faire son prédécesseur :

C’est une nouvelle ère pour la SEC. L’élaboration des politiques ne résultera plus de mesures d’application ponctuelles. La Commission utilisera désormais ses pouvoirs réglementaires, interprétatifs et dérogatoires existants pour établir des normes adaptées aux acteurs du marché. L’approche de la Commission en matière d’application des règles reviendra à l’objectif initial du Congrès, qui est de contrôler les violations de ces obligations établies, notamment en matière de fraude et de manipulation.