BlackRock a rencontré la « task force crypto » de la SEC pour discuter de 5 points essentiels

Vendredi, une délégation de BlackRock a rencontré la « task force crypto » de la SEC pour échanger sur des sujets de régulation. Qu'est-ce qui était au programme ?

BlackRock a échangé avec la SEC sur la régulation crypto

En janvier dernier, lorsque la Securities and Exchange (SEC) a changé de gouvernance à la suite de la démission de Gary Gensler, une « task force crypto » a été créée afin de réparer les erreurs du passé et tenter d’apporter une réponse réglementaire adaptée à l’industrie blockchain.

Hester Peirce, la commissionnaire qui a pris la tête de ce groupe de travail, avait alors fait part de ses intentions d’aller à la rencontre des acteurs de l’écosystème, pour recueillir des retours concrets du terrain et proposer ainsi des traitements adaptés.

C’est dans ce contexte qu’une délégation de BlackRock a rencontré vendredi la task force crypto de la SEC, pour échanger sur 5 points majeurs.

En premier lieu, le gestionnaire d’actifs a discuté « des évolutions de marché » au sujet de ses ETF Bitcoin et Ethereum que sont l’IBIT et l’ETHA, ainsi que son fonds tokenisé BUIDL. D’ailleurs, la question des ETF a été un point central de cette réunion, durant laquelle les normes sur l’approbation de ceux-ci ont été abordées, dans l’optique d’en optimiser le parcours réglementaire des émetteurs.

🔎 Comment acheter un ETF Bitcoin (BTC) ?

À propos de normes, les options sur ces ETF cryptos ont ainsi fait l’objet d’échanges, notamment sur « les limites de position » et « les seuils de liquidité des actifs sous-jacents ».

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Pour conclure avec les ETF, un autre sujet phare de cette réunion a été le staking, comme le rapporte le mémo de BlackRock :

Discuter des points de vue sur le traitement du staking, y compris les considérations liées à la facilitation des ETP (produits négociés en bourse) intégrant des capacités de staking.

Sur ce point, notons qu’il s’agit d’une demande de longue date pour les ETF Ethereum, mais que cette subtilité, qui permettrait aux investisseurs de dégager un rendement supplémentaire, n’a pas encore été autorisée. Au-delà de l’ETH, notons d’ailleurs que cette demande concerne également les ETF sur les altcoins encore dans leur parcours réglementaire, comme en témoigne la dernière actualité au sujet de VanEck avec le BNB.

Enfin, un point prenant de plus en plus d’ampleur était aussi à l’ordre du jour, à savoir « la tokenisation des titres financiers ». Il a ainsi été question de leur traitement réglementaire, dans le but de les développer. À ce propos, soulignons que le fonds monétaire BUIDL de BlackRock est désormais capitalisé à plus de 2,86 milliards de dollars et que cette capitalisation a progressé de 32 % en à peine un mois.

👨‍🏫 Qu'est-ce que la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) ?

Maintenant que BlackRock est devenu un acteur incontournable de l'écosystème crypto, ses relations avec les régulateurs peuvent jouer un rôle déterminant pour le traitement des actifs numériques.

RealT : investissez dans l'immobilier dès 50 $

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : SEC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital