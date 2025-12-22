85 % de ces tokens lancés en 2025 sont en pertes — Un modèle à revoir ?

Selon les observations de cet analyste, près de 85 % des tokens lancés en 2025 voient leur valorisation actuelle en baisse depuis leur TGE. Lumière sur ce constat d’échec.

La plupart des TGE ont connu l'échec en 2025

Cette année, nombre de projets ont lancé leur token, mais le bull run ayant largement favorisé le Bitcoin (BTC), les altcoins n'ont pas vraiment eu voix au chapitre. Pour mettre en lumière ce triste bilan, Ash Liew, le fondateur de Memento Reseach, a publié un Google Sheets dans lequel il recense les performances de 118 token generation event (TGE) en date du 20 décembre 2025.

Le constat est sans appel, puisque 84,75 % de tokens présents dans ce tableau voient leur valorisation actuelle en chute par rapport à leur lancement.

Ainsi, la pire performance revient au SYND de Syndicate, en chute de 93,64 %, alors que l'ASTER du DEX Perp éponyme progresse de 744,56 %.

Pour les autres statistiques marquantes, seuls 18 tokens sur 118 enregistrent une performance positive, tandis que la performance moyenne de la population étudiée est de -33,3 % et que la médiane se situe à -71,1 %.

Reprenant cette recherche, Simon Dedic, le fondateur de Moonrock Capital, a commenté les résultats catastrophiques de ces TGE. Concernant les fortes valorisations que représentent ASTER, ESPORT ou bien COAI, il met en avant le fait que ces projets de la BNB Chain peuvent voir leurs prix « artificiellement maintenus à la hausse, tandis que la grande majorité de l'offre est étroitement contrôlée ». Dans son article, l'intéressé critique certaines pratiques de tokenomics encore trop répandues, qui ne profitent pas à l'investisseur de détail :

Cessez d'allouer des quantités importantes de tokens aux plateformes d'échange centralisées, aux farmers d'airdrops, aux investisseurs à court terme et aux influenceurs sans conviction à long terme. Ils vendront massivement et passeront à autre chose, et il est extrêmement difficile de s'en remettre. [...] Les tokenomics à faible flottant et forte valeur de marché, le wash trading et les stratégies de tenue de marché artificielle ne fonctionnent plus. Le secteur est trop mature pour se laisser berner par ces pratiques.

Pour lui, une prise de conscience doit ainsi avoir lieu autour des lancements de tokens. Alors que l'année 2025 n'a pas été prospère pour les altcoins, les développeurs d'applications et toutes les autres parties prenantes autour des financements de projets retiendront peut-être la leçon à l'avenir.

Source : X

