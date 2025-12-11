Le Bhoutan lance un token adossé à l'or sur Solana - Prémices d'une monétisation sans extraction ?

Le Bhoutan figure parmi les pays précurseurs en matière d’adoption du Bitcoin et des cryptomonnaies. Dernier exemple en date, un token soutenu par l’or qui sera émis sur la blockchain Solana (SOL) avec la perspective d’une stratégie de monétisation sans extraction.

Le Bhoutan lance le token TER adossé à l’or

Dans la course au Bitcoin initiée depuis quelques années par certains gouvernements, le petit pays du Bhoutan s'impose comme un précurseur avec sa stratégie de minage hydroélectrique du BTC mise en place dès 2020, en plein cœur de la crise du Covid.

Une position inattendue pour ce royaume de l'Himalaya qui va finalement lui permettre de détenir une réserve de BTC équivalente à 40 % de son PIB en juin dernier. Dans le même temps, les expérimentations s'enchaînent avec l'implantation de son système d'identité numérique nationale sur Ethereum quelques mois plus tard.

✍️ Pour en savoir plus : pourquoi l'or reste une valeur refuge en période de crise économique ?

De toute évidence, les responsables bhoutanais semblent très inspirés par les innovations numériques en lien aux cryptomonnaies, car une nouvelle information rendue publique en cette fin de semaine fait état de leur volonté de lancer un « token souverain » adossé à l’or, nommé TER, dans la région administrative de Gelephu Mindfulness City (GMC).

En émettant des tokens numériques adossés à l’or et porteurs d’un branding souverain, nous montrons comment une ville crypto-friendly peut accueillir une innovation responsable tout en restant enracinée dans les valeurs du Bhoutan : transparence, durabilité et gestion à long terme. Jigdrel Singay, membre du conseil de GMC

Un principe de monétisation sans extraction ?

Dans les faits, chaque token représente une certaine quantité d'or émise sous une forme tokenisée, dans le cadre de la constitution d'un véritable trésor à l'origine de son ticker TER, dont le nom s'inspire directement du terme bhoutanais « dzongkha » (trésor).

D'un point de vue plus technique, l'émission de ce token interviendra sur la blockchain Solana (SOL) sous la gestion de la première banque numérique du Bhoutan, DK Bank, qui représente son distributeur et dépositaire exclusif. Du côté de la tokenisation, c'est la plateforme de services financiers Matrixdock - déjà à l'origine du token adossé à l'or XAUm - qui sera en charge de fournir l'infrastructure nécessaire.

🗞️ Le Bhoutan implante son système d'identité numérique national sur Ethereum

Dans le cadre de sa phase de lancement, il sera uniquement possible d'acheter ces tokens TER directement auprès de DK Bank. Une étape importante, selon le fondateur et directeur général de Finstep Asia, Musheer Ahmed, car cela « illustre une fois de plus la vision du Royaume, qui souhaite s’aligner sur les écosystèmes de stablecoins tout en choisissant l’or comme actif neutre pour sous-tendre son token ».

Une vision visiblement partagée par Monica Jasuja, directrice de l’innovation pour l’Emerging Payments Association Asia, qui indique que « l’or n’est que le premier chapitre » de cette aventure tokenisée.

En effet, cela pourrait ensuite concerner « l’argent, les pierres rares, ou même des actifs culturels ou environnementaux tokenisés », car « le Bhoutan a longtemps traité ses ressources naturelles comme sacrées et la tokenisation lui permet de les monétiser sans extraction ».

Source : Decrypt

